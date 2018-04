Vermischtes Freihung

25.04.2018

10

0 25.04.201810

Ihren 150. Geburtstag feiert die Feuerwehr Kaltenbrunn von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juli. Eine Abordnung mit Uniformträgern, Festdamen und Bürgermeister Ludwig Biller marschierte zu Fuß nach Freihung, um die dortigen Floriansjünger um die Übernahme der Patenschaft für die Feier zu bitten. Das traditionelle Holzscheitlknien blieb der Jubelwehr nicht erspart. In Gedichtform trugen Vorsitzender Thomas Gmeiner und Kommandant Alexander Kummer auf einem Holzscheit kniend ihr Ansinnen vor. Sie stellten dabei die enge Verbundenheit in den Vordergrund. "Viele Jahre stehen unsere Wehren Seit' an Seit', und noch nie gab es zwischen unseren Kameraden Streit. Drum bitten wir Euch, wir sind halt so frei, dass die Feuerwehr Freihung weiter unser Pate sei." Natürlich waren die Kaltenbrunner nicht mit leeren Händen gekommen, sie hatten ein großes Fass Bier mitgebracht. Seitens der Freihunger führten Vorsitzender Günther Ernst und Kommandant Andreas Luber die Verhandlungen mit den Nachbarn. Sie erhörten die Bitte der Kaltenbrunner - mit einem kräftigen Schluck Bier wurde die Patenschaft besiegelt. Die Jubelwehr kann bei ihrem Vorhaben auf die tatkräftige Unterstützung ihres Paten zählen. Bis spät in die Nacht hinein wurde anschließend im Feuerwehrhaus gefeiert. Musikalisch gestaltete das Vils-Blech den unterhaltsamen Abend. Bild: rab