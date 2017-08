Vermischtes Freihung

08.08.2017

08.08.2017

In den Kreis der kirchlichen Bergfeste im Amberg-Sulzbacher Land reiht sich alljährlich das Patrozinium der Christophoruskapelle auf dem Zimmergirglrangl in Weickenricht ein.

Weickenricht. Zum 19. Mal bereits wurde bei herrlichem Wetter an diesem preisgekrönten Kleinod die Weihe der Kapelle und zugleich der Namenstag des Schutzpatrons St. Christophorus gefeiert. Der Kapellenbauverein hatte dazu eingeladen, und außergewöhnlich viele Gläubige aus nah und fern folgten dem Ruf.Pfarrer Bernhard Huber zelebrierte auf der Freitreppe vor dem Kirchlein den Festgottesdienst. Er gestand, dass diese Messe einen festen Platz in seinem persönlichen Jahreskreis habe, sei doch dieses Kirchlein auch mit "sein Kind". Sein Dank galt allen, die sich das ganze Jahr über um die Kapelle und den Blumenschmuck kümmern, aber auch das Umfeld zu einem schönen Platz mit herrlicher Aussicht auf die schöne Oberpfälzer Landschaft gestalten.In seiner Predigt zerlegte Huber das Wort Kapelle in seine einzelnen Buchstaben und knüpfte an diese Betrachtungen der Beziehung zu Gott an. Der Geistliche griff dabei auch einen Satz aus dem Tagesevangelium auf: "Dieser ist mein gelebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören." Dies sei keine Empfehlung Gottes, sondern eine Aufforderung. Er spannte den Bogen von der Verklärung des Herrn zur Kapelle des heiligen Christophorus und meinte: "Wenn es damals dieses herrliche Fleckchen Erde auf dem Zimmergirglrangl schon gegeben hätte, dann wäre Jesus ganz bestimmt hier bei der Kapelle verklärt worden und nicht auf dem Berge Tabor." Der Schützenchor unter Leitung von Hans Siegert sowie die Stubenmusik mit Leiter Gerhard Lehner gestalteten den Gottesdienst mit der Waldler-Messe musikalisch und erhielten von den Gläubigen spontanen Beifall. Den Schlusspunkt setzte der Schützenchor mit dem Lied "Droben stehet die Kapelle", das Hans Siegert eigens für dieses Fest einstudiert hatte.Wie sich das gehört, folgte eine weltliche Feier in Form eines Weißwurst-Frühschoppens. Am Nachmittag servierten die Frauen des Kapellenvereins Kaffee sowie Kuchen und Torten. Auch die Wanderer, die am Nachmittag eine zweistündige, von 2. Bürgermeister Helmut Klier geführte Begehung der Seugaster Sandsteinbrüche absolvierten, kehrten nach ihrer Rückkehr ein. Bis in die Abendstunden hinein herrschte prächtige Stimmung im angeblich "schönsten Wald-Biergarten der Welt".