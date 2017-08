Vermischtes Freihung

03.08.2017

5

0 03.08.2017

Weickenricht. Der Kapellenbauverein Weickenricht lädt die Bevölkerung am Wochenende auf das Zimmergirglrangl zum Patrozinium der St.-Christophorus-Kapelle ein. Das Fest beginnt am Samstag, 5. August, gegen 19 Uhr mit der Weickenrichter Kirwa, die heuer Jahr in kleinem Rahmen gefeiert wird. Dennoch wird wieder ein kleiner Kirchweihbaum geschmückt und bei passender Gelegenheit mit viel Zeremoniell aufgestellt. Dann sitzt man in geselliger Runde im Waldbiergarten beisammen. Ein aufgeheizter Grill steht zur Verfügung, die Bratwürste und Steaks bringt jeder selbst mit und brät sie auch selbst. Für Getränke ist gesorgt.

Am Sonntag, 6. August, zelebriert Bischöflich Geistlicher Rat Bernhard Huber auf der Freitreppe vor der Kapelle um 9.30 Uhr einen Festgottesdienst, den der Schützenchor unter Leitung von Hans Siegert und die Stubenmusik unter Leitung von Gerhard Lehner mit der Waldlermesse musikalisch umrahmen. Ein Frühschoppen mit Weißwürsten und Brezen schließt sich an.Nachmittags laden Marktgemeinde Freihung und AOVE um 14 Uhr zur Steinbruchwanderung ein, Treffpunkt ist an der Kapelle. Helmut Klier berichtet dabei über den Abbau von Seugaster Sandstein, der von 1605 bis 1950 als Mauerstein, aber auch in Form von Massivteilen, in ganz Deutschland verwendet wurde. Von da an gibt es auch Kaffee, Kuchen, Bratwürste und Steaks.Heute schon wird ab 19 Uhr das Zelt aufgestellt und der Festplatz hergerichtet (Helfer willkommen).