Freihung

06.10.2017

06.10.2017

Freihung/Regensburg. (bdl) Hohe Auszeichnung für die Josef-Voit-Grundschule in Freihung: Die bayerische Sozialministerin Emilia Müller und der Oberpfälzer Regierungspräsident Axel Bartelt haben der Schule am Freitagnachmittag in Regensburg den Integrationspreis verliehen. Der Preis ging an sechs Initiativen in Bayern, die sich für die Integration von Migranten einsetzen.

Die "weltoffene, aktive und tolerante Grundschule mit 87 Schülern aus elf Nationen" mit dem Leitbild "Wir sind gemeinsam unterwegs" mache Mut, Fremdes zuzulassen und Ansichten und Vorurteile zu überdenken, sagte Bartelt. Die alljährliche Teilnahme an der "Klösterlichen Weihnacht" in Amberg unter dem Motto "Multikulti" verkörpere das Leitbild der Schule. Herausragend seien auch zwei Theaterstücke, die von der Arbeitsgemeinschaft Schulspiel eingeübt wurden.