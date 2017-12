Vermischtes Freihung

10.12.2017

3

0 10.12.2017

Eine besondere Besuchergruppe hat Bürgermeister Norbert Bücherl im Freihunger Rathaus empfangen: Die 4. Klasse der Josef-Voit-Grundschule mit ihrer Klassenlehrerin Helga Prechtl stattete der Gemeindeverwaltung einen Besuch ab.

Der Rathauschef nahm sich Zeit und klärte zunächst über die Arbeitsabläufe im Rathaus sowie über das Amt und die Aufgaben eines Bürgermeisters auf. Bei der Führung durch die Räume wurden die Schüler von den einzelnen Sachbearbeitern in deren Aufgabengebiete wie dem Einwohnermelde- und Passamt, Gemeindekasse und Bauverwaltung informiert. Im Sitzungssaal erläuterte der Bürgermeister den 19 Schülern die Infrastruktur der Gemeinde in den einzelnen Ortsteilen.Anschließend durften die Kinder ihre Fragen stellen. Wie wird man Bürgermeister? Wie viele Marktgemeinderäte gibt es? Wann finden die nächsten Kommunalwahlen statt? Wie viele Einwohner hat der Markt Freihung? Hat die Gemeinde Schulden? Bereitwillig ging der Bürgermeister auf die zahlreichen Fragen der Schüler ein und bedankte sich zum Ende für das rege Interesse an der Gemeindeverwaltung.