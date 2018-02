Vermischtes Freihung

02.02.2018

02.02.2018

"Es war ein gutes Reisejahr. Dank der Umsicht der Flugleiter gab es keine größeren Probleme und Verluste an Tauben." Dieses Resümee zieht der Vorsitzende des Brieftaubenvereins "Heimkehr", Thomas Schmidt. Dennoch plagen ihn Sorgen.

Thansüß/Kaltenbrunn. Schmidt zeigte sich mit der Bilanz zufrieden. So konnte "Heimkehr" eine Preisausbeute von 39 Prozent im Altflug erzielen. Vordere Plätze erreichten die Züchter sowohl in der Reisevereinigung (RV) Sulzbach-Rosenberg als auch in der größeren Transportgemeinschaft. Die Schlaggemeinschaft (SG) Marga und Hans Grünbauer aus Kaltenbrunn errang bei der KV Transport-Meisterschaft den fünften und bei der Transport-Männchen-Meisterschaft einen hervorragenden dritten Platz. Marktrat Heiner Müller bedauerte, dass die Taubenzüchter mit Überalterung und großen Nachwuchsproblemen zu kämpfen hätten, würdigte aber die alltägliche Arbeit und Erfolge. Den Wanderpokal des Marktes Freihung überreichte er an Marga und Hans Grünbauer. Horst Demleitner gewann die Bürgermeister-Bücherl-Trophäe.RV-Vorsitzender und Mitglied des Präsidiums des Deutschen Brieftauben-Zuchtvereins, Ludwig Maul, lobte das Engagement der Hobbysportler und den Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Bei der Siegerehrung kamen dekorative Urkunden und Geldpreise zur Verteilung. Dabei räumte die SG Grünbauer die meisten ersten Plätze ab: Vereinsmeister im Altflug mit 45 Preisen und 15 059 Kilometern, Jährigen- und Weibchenmeister.Auch die besten Einzeltiere kommen aus dem Kaltenbrunner Schlag: Bester Altvogel (11 Preise und 3844 km) und Jährigenvogel (6 Preise und 2167 km) sowie bestes Alt- und Jährigenweibchen. Vizevereinsmeister im Altflug ist die SG Georg und Armin Wurzer. Sie belegte ferner Platz zwei bei der Jährigen- und Platz drei bei der Jungtiermeisterschaft. Horst Demleitner wurde dritter Vereinsmeister und Zweiter im Jungflug. Den Jungflug gewann Thomas Schmidt. Er kam bei der Weibchen- und Jährigen-Meisterschaft auf die Ränge zwei und drei. Zudem stellte Schmidt nicht nur die beste Jungtaube, sondern auch den ersten AS-Vogel mit 735 Punkten.