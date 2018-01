Vermischtes Freihung

22.01.2018

Der Schützenverein Gemütlichkeit 1958 Tanzfleck landet einen Volltreffer nach dem anderen. "Das ist unsere bisher beste sportliche Bilanz in diesen 60 Jahren", stellt Schießleiter Heinz-Peter Ertl in der Hauptversammlung fest.

Tanzfleck. In kleinem Rahmen wird der 60. Geburtstag am Sonntag, 10. Juni, gefeiert. Aus diesem Anlass erhielt Tanzfleck den Zuschlag zur Ausrichtung des Gau- und Sparkassen-Pokal- sowie erneut auch des Markt- und Bürgerschießens. Die Wettbewerbe laufen von Freitag, 27. April, bis Samstag, 12. Mai."Mit fünf Neuzugängen stehen wir bei 145 Mitgliedern", informierte zweiter Schützenmeister Markus Götz in Vertretung des erkrankten Manfred Rauscher. Er hob vor allem die Erneuerung der Schießanlage hervor, die dank tatkräftiger Mithilfe von Patrik Götz und Erhard Fellner binnen kürzester Zeit geplant, angeschafft und komplett installiert worden sei. "Rund 25 000 Euro kosteten die neun elektronischen Stände und der Stand für das Lichtgewehr. Vom Oberpfälzer Schützenbund gab es 25 Prozent, von der Gemeinde Freihung 10 Prozent Förderung. Mit vielen Spenden konnten wir den finanziellen Kraftakt meistern", berichtete Kassenverwalterin Sabine Ertl.Vizechef Götz erwähnte den Reparatur-Arbeitseinsatz auf der Heimterrasse, die Sonnwendfeier und den Zwei-Tage-Ausflug zum Herzogstand. Das Freundschaftsschießen mit Bergschütz Gressenwöhr habe bereits zum 25. Mal stattgefunden. Auch war man erstmals mit einem Stand am Freihunger Weihnachtsmarkt vertreten."Der Gau Sulzbach-Rosenberg kommt ohne die Tanzflecker Jungschützen nicht mehr aus. Nur 14 Ringe fehlten zur Qualifikation für München", sagte Jugendleiter Erhard Fellner. Die Schülermannschaft schloss die RWK-Saison mit Platz zwei ab. Aktuell führt sie die Tabelle an. "Nach drei Durchgängen hat sich der Nachwuchs für die Landesliga qualifiziert", gab Fellner erfreut bekannt. Maximilian Kohl, Julian und Jakob Pröm belegen in der Einzelwertung Lichtgewehr derzeit die Plätze zwei bis vier. Bei der Landkreis-Meisterschaft holten sich die Schüler den 6. Rang. Sie wurden auch Gausieger. Karina Hausmann ist Gaumeisterin, Sebastian Heins schaffte den Vizetitel. Beim OSB-Ranglistenturnier in Pfreimd hätten Annika Ertl und Karina Hausmann mit dem Gauteam einen tollen zweiten Platz erreicht, bemerkte Fellner. Er meldete ferner schöne Erfolge der Jugend beim 2. Gaujugendcup, Shootycup und bei der Kreismeisterschaft Lichtgewehr."Fünf Preisschießen mit einer Rekordbeteiligung von bis zu 60 Schützen sorgten für Leben im Schützenheim", resümierte Sportchef Heinz-Peter Ertl. Er zeigte sich besonders stolz auf den 3. Platz in der Meistbeteiligung im Landkreis. Neben guten Platzierungen bei Kreismeisterschaft, Gau- und Sparkassen-Pokal-Schießen stellte Tanzfleck mit Klaudia Kohl die Gauliesl. Bei der Bayerischen wurden Georg Wiesnet, Erhard Fellner und Ertl Vizemeister in der Altersklasse. Als Ausrichter des Markt- und Bürgerschießens stellte man unter 16 Vereinen den 1. und 2. Mannschaftssieger. Zufrieden zeigte sich Ertl auch mit der RWK-Bilanz.