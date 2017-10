Vermischtes Freihung

20.10.2017

Seugaster Nächte sind lang - dieses Motto galt, als das Dorf seine Kirwa feierte. Mit Gesang und dem Tanz der feschen 14 Paare nahm der Ausnahmezustand seinen Lauf. Traumhaft sonniges Wetter an allen vier Tagen vervollständigte das Glück.

Seugast. Traditionell begann die Festlichkeit in der Schützenstube. Nachdem der Baum ins Dorf gebracht worden war, stellten die Burschen und Moidln, gestärkt mit ausreichend Zielwasser, ihre Schießkünste unter Beweis. Sehr treffsicher räumten sie stattliche Preise ab. Danach widmeten sie sich der Bewachung des Baums.Der nächste Tag startete mit dem Herrichten des Schützenheims, ehe in der Kirchgasse der Baum mit Kränzen geschmückt wurde. Ein oftmaliges "Hou ruck" ertönte am Nachmittag, als die Helfer mit den Schwalben die stattliche Fichte in Richtung Kirchturm bewegten. Die Rufe "Baam staiht", "Ozapft is" und "As Grillte is fertig" eröffneten nach harter Arbeit den gemütlichen Teil des Tages. Am Abend sorgte die Band Rundumadum beim Tanz im Seugaster Schützenheim für grandiose Stimmung unter den Gästen aus den umliegenden Orten.In Seugast ist es Brauch, dass die Kirwapaare trotz schwerer Augenlider nach der durchwachten Nacht am Sonntag vollzählig den Gottesdienst besuchen, den die Seugaster Saitenmusik und der Schützenchor musikalisch und gesanglich gestalten. Beim anschließenden Frühschoppen im Gasthaus Hammer unterhielten die Paare die Gäste mit lustigen Kirchweihliedern.Auf blumengeschmückten Wägen holten die Burschen am Mittag ihre Moidln ab. Dann zeigten sie am Baum ihre Volkstänze. Das Austanzen gipfelte in der Kür des Oberkirwapaars. Ausschlaggebend war, wer beim letzten Ton der Musik den herumgereichten Hut trug. Heuer waren dies Sarah Lehner und Lukas Schönberger. Selbstgedichtete Gstanzln aus dem Dorfalltag, begleitet von den Lausern, sorgten für Lacher bei den Zuschauern. Der Harmonika-Franz sorgte als Alleinunterhalter am Abend für Gaudi, die bis in die frühen Morgenstunden anhielt.Der Montag startete mit einem sehr gut besuchten Frühschoppen, ehe sich die Kirwagänger aufmachten, mit den Bären durchs Dorf zu ziehen. In den zahlreichen Seugaster Hütten wartete Verpflegung. Den Abschluss bildete die Baumverlosung am Montagabend im Sportheim, bei der auch zahlreiche Sachpreise unter den Gästen vergeben wurden. Der Baum bleibt im Dorf. Mit zünftiger Unterstützung von Musiker Thomas ließ man die vier Tage ausklingen.