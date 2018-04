Vermischtes Freihung

03.04.2018

24

0 03.04.201824

Die Siedlergemeinschaft gratuliert ihren Mitgliedern künftig nicht mehr mit Geschenken zum Geburtstag. Der Verein kann sich das nicht mehr leisten.

Thansüß. "Unser Ziel ist der Erhalt eines funktionsfähigen Dorfvereins, und den Mitgliedern Vereinseigentum zur Verfügung zu stellen", sagte Vorsitzender Ernst Müller in der Generalversammlung der Siedlergemeinschaft (SG). "Wir können die Ausgaben nicht mehr decken und müssen Geld aus dem Geräteverleih zuschießen. Diese Einnahmen sollen aber wieder in den Gerätepark fließen", bemerkte er.Von 22 Euro seien 18,12 Euro abzuführen. Hinzu komme die Anhebung des Beitrags durch den Bundesverband in drei Schritten. "Deshalb können wir uns Gratulationen zu Geburtstagen sowie Mitglieder- und Funktionärsehrungen einfach nicht mehr leisten", bat Müller um Verständnis. Die Beitragserhöhung von 22 auf 25 Euro wurde auf 2019 vertagt. Müller, Stellvertreter Wolfgang Stock und Kassiererin Edith Kummer wurden für weitere drei Jahre gewählt. Für den verstorbenen Günter Müller übernahm Bettina Walzel das Amt der Schriftführerin. Beiräte sind Werner Stark, Stefan Blind, Rainer Wagner, Kassenprüfer Peter Seidl und Robert Amann. Als Gerätewarten fungieren Georg Tröger und Hans Walberer. In die Bezirksversammlung wird Stock als Delegierter entsandt.Der Siedlerchef sprach ansonsten von einem ruhigen Vereinsjahr. Seine persönliche Werbung brachte vier Neuaufnahmen. Die SG zählt 71 Mitglieder. Müller bezeichnete die von ihm durchgeführte Unterschriftenaktion für das Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge als vollen Erfolg. Finanzchefin Kummer wies einen Gewinn von rund 100 Euro aus.