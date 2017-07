Vermischtes Freihung

31.07.2017

31.07.2017

Die Vorschulkinder von St. Marien feierten eine Übernachtungsparty im Kindergarten. Mit Kuscheltieren und Bettzeug bepackt, traf man sich und verabschiedete sich von seinen Eltern. Nach dem Abendessen folgte der Höhepunkt mit dem Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Freihung.

Bereits während der Woche gab es durch Verantwortliche der Wehr, unter Leitung des stellvertretenden Kommandanten Richard Pröm, an zwei Tagen eine Brandschutzerziehung. Hierbei erfuhren die Kleinen von "gutem und schlechtem Feuer" und übten richtiges Verhalten im Notfall, so auch Wählen und Betätigung der Notrufnummer 112.Im Feuerwehrhaus setzten die Mädchen und Buben das Erlernte und Geübte selbst praktisch um. Dabei durften sie unter fachlicher Aufsicht mit der großen Rettungsschere Dosen zerschneiden, mit dem Wasserschlauch Feuer löschen, das große Einsatzfahrzeug von innen bestaunen und auch den richtigen Umgang mit Streichhölzern erlernen, indem sie eine Kerze anzündeten.Nach Beendigung der praktischen Branderziehung wurden die Vorschulkinder mit den Einsatzfahrzeugen zum Kindergarten zurückgefahren und von Pfarrer Bernhard Huber begrüßt. Am Ende des aufregenden Abends durften die Kinder das eigene Kinderkino besuchen.