Vermischtes Freihung

18.12.2017

1143

0 18.12.20171143

Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ereignete sich auf der St 2166 von Thansüß in Richtung Dürnast ein Verkehrsunfall. Eine junge Frau aus Auerbach (Kreis Amberg-Sulzbach) befuhr mit ihrem Seat die Staatsstraße von Thansüß kommend, als sie auf winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern geriet.

Sie rutschte erst auf das rechte Bankett, steuerte gegen und kam danach in den gegenüberliegenden Straßengraben. Dort rutschte sie noch ein paar Meter, verfehlte zum Glück einige Bäume und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stehen.Ersthelfer befreiten die Frau aus ihrem Wagen und alarmierten die Einsatzkräfte. Sie kam mit Verletzungen ins Klinikum nach Weiden. Die Einsatzstelle befand sich direkt an der Landesgrenze Amberg-Sulzbach/Neustadt, sodass die Feuerwehren aus Thansüß, Freihung und Kaltenbrunn alarmiert wurden. Die Staatsstraße war für etwa eine Stunde gesperrt.