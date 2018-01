Vermischtes Freihung

08.01.2018

Eine ganz besondere Attraktion gab es heuer in der Marktgemeinde Freihung bei der Aussendung der Sternsinger. Da es in der Filialkirche in Seugast momentan nur noch einen Ministranten gibt, drohte der Sternsingeraktion 2018 das lokale Aus. Kurzerhand wurden Ministranten früherer Jahre, teilweise sehr viel früherer Jahre, mobilisiert. So wurden eine Gruppe mit Jugendlichen und eine weitere mit Junggebliebenen zusammengestellt, die im Auftrag der Sternsingeraktion den Segen in die Häuser in Seugast trugen. Dieses außergewöhnliche Engagement wurde von der Bevölkerung dankend angenommen: Die Seugaster Sternsinger konnten den stolzen Betrag von 1100 Euro vermelden.