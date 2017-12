Vermischtes Freihung

22.12.2017

5

0 22.12.2017

Seit Oktober wetteifern die "Gemütlichkeit"-Schützen um die besten Blattln, um Königswürde und Ringzahlen. Jetzt heben sie Florian Heins, Sabine Ertl und ihren Chef Manfred Rauscher auf den Königsthron.

Tanzfleck. Angesichts des proppenvollen Vereinsheims geriet Bürgermeistervertreter Klaus Meißner fast ins Schwärmen: "Das kleine Königsreich ist groß gewachsen. Die Tanzflecker halten zusammen." Oliver Schmidt und Florian Bauer hatten zuvor aus dem Erlös der Christbaum-Aufstellungsfeier 515 Euro an Schützenmeister Rauscher übergeben. "Wir können das Geld dringend brauchen für die neue elektronische Schießanlage."Sportchef Heinz-Peter Ertl und Vize Patrik Götz sowie Jugendleiter Erhard Fellner ehrten die Vereinsmeister. In der Jugendklasse dominierte Annika Ertl mit 378 Ringen vor Maximilian Heins. Karina Hausmann siegte in der Schülerklasse, gefolgt von Florian Heins und Tobias Hausmann. Schüler aufgelegt: 1. Julian Pröm, 2. Jakob Pröm, 3. Maxi Kohl.Mit nur einem Ring Vorsprung wurde Sabine Ertl Damenmeisterin vor Sandra Heins und Klaudia Kohl. In der Schützenklasse holte sich Patrik Götz den Titel. Dahinter folgten Jürgen Pröm und Christian Ertl. Zwei Ringe entschieden in der Altersklasse: 1. Heinz-Peter Ertl, 373 Ringe, 2. Erhard Fellner (371), 3. Georg Wiesnet (364). Elfriede Schmidschneider wurde Seniorenmeisterin vor Josef Schirbl und Johann Schmidschneider. In der Disziplin Senioren aufgelegt behauptete sich Olaf Bracke. Mit einem Super-Teiler (10,8) übertraf Annika Ertl noch ihren Vater (11,4) und holte sich den Richard-Pröm-Pokal samt 50 Euro Preisgeld. Auf Rang drei kam Rauscher.Mit Spannung wurde die Proklamation der neuen Majestäten erwartet. Jugendkönig Florian Heins hatte mit einem 95 Teiler Annika Ertl und seinen Bruder Maximilian auf die Ritterplätze verwiesen. Der neuen Liesl Sabine Ertl (184-Teiler) stehen als Zofen Karin Ertl und Gabriele Herteis zur Seite. Unter Jubelgeschrei wurde Vorsitzender Rauscher (57-Teiler) als neuer Schützenkönig ausgerufen. Seine beiden Ritter sind Erhard Fellner und Heinz-Peter Ertl.