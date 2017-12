Vermischtes Freihung

15.12.2017

Tanzfleck. Vorsitzender Manfred Rauscher von den Schützen "Gemütlichkeit" zeichnete mit drittem Bürgermeister Klaus Meißner treue Mitglieder aus. Die Ehrennadel des Oberpfälzer Schützenbundes ging für 50-jährige Vereinstreue an Andreas Böhm und Alfred Bauer. Rita Fenk und Anton Schulz sind 45, Uli Böhm, Helmut Fiedler, Richard Pröm 35 und Markus Götz, Jürgen Pröm, Manfred Rauscher sowie Marianne Stubenvoll 30 Jahre dabei. Für 25 Jahre wurden in der Jahresabschlussfeier geehrt: Christian Ertl, Claudia Kummer, Agnes Ertl, Christa Schirbl, Elfriede und Melanie Schmidschneider, Hermann Poß, für 20 Jahre Florian Bauer, Patrik Götz, Matthias Kohl, Margit Rauscher. Die Urkunde für 15 Jahre ging an Philipp Leinhäupl, für 10 Jahre an Christoph und Daniel Bishop, Christian Rausche. Bild: bk