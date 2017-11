Vermischtes Freihung

26.11.2017

10

0 26.11.201710

In Thurndorf ist die Gänskirwa vor mehr als zehn Jahren gestorben. Aber in Schwarzenbach und Thansüß wird das letzte Kirchweihfest im Jahreskreis noch so richtig gefeiert.

Erinnerung "Kathrein stellte den Tanz ein." Darauf wurde früher streng geachtet. Die vier Wochen vor Weihnachten galten als Buß- und Fastenzeit, und der Kathreinsonntag war der letzte Termin im Jahr für Hochzeiten. (bk)

Thansüß. Im 400-Seelen-Dorf sorgten Kirwajugend und Feuerwehr für einen furiosen Auftakt. Die "Harten" fuhren bei miesem Wetter am Samstag früh in den Wald, um die von Eckhard Neumann gespendete 30 Meter hohe Fichte einzuholen.Kirwamoila flochten derweil die Kränze, und dann stellten 35 Mann unter dem Kommando von Philipp Grünbauer mit Muskelkraft und Schwalben binnen 90 Minuten das Prachtexemplar auf, verkeilten es sicher und errichteten drum herum das Tanzpodium.Wegen der Rutschgefahr half sicherheitshalber der junge "Michlhansl" mit seinem Teleskop-Lader nach. Mit einer Lichterkette an der Spitze leuchtet das Kirwawahrzeichen bei Dunkelheit. Zur Belohnung gab es warmen Leberkäs und Kirwakuchen. Kurze Krachlederne bei den Boum und Dirndln bei den Moilan dominierten am Abend im vollen Schützenheim-Saal. Mit urigen Krachern, Party- und Rockhits und aktuellen Chart-Hits erwies sich das "Haidmühlner Wurschtwasser Orchestra" als Stimmungsmacher. Das Publikum, darunter Kirwaleit aus Weißenbrunn, Freihung und Seugast, tanzte begeistert mit.Hochbetrieb herrschte auch im über dem Podium im Freien errichteten Pils- und Glühwein-Pavillon. In der Nähe standen Feueröfen zum Aufwärmen.