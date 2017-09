Vermischtes Freihung

10.09.2017

9

0 10.09.2017

Niemand, der ihr begegnet oder mit ihr diskutiert, wird einen Gedanken darauf verschwenden, dass Theresia Roth 85 Jahre alt ist. Darüber waren sich die Gratulanten am Donnerstag im Gartenhaus einig.

So, wie sie in "alter Frische" wirkt, kann man vorhersagen, sie ist noch für manche Überraschung gut. Nach wie vor leitet die Roth Susi - unter diesem Namen ist sie im Markt bei Jung und Alt bekannt - die von ihr 1969 gegründete Damenturnriege des FC Freihung. Als erste Dame machte sie 1970 die Schiedsrichterprüfung. Ihre Anfeuerungsrufe für den FCF am Spielfeldrand waren nicht zu überhören.Schon jetzt darf sie als lebendes Denkmal des FC Freihung bezeichnet werden. Seit 1987 ist sie Ehrenmitglied, seit 1996 Trägerin des Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten, seit 2002 der Bürgermedaille in Silber und 2008 erhielt sie die Verdienstnadel in Gold mit großem Kranz des BLSV.Geboren in Bergstadt-Platten im Sudetenland, kam Theresia Roth 1946 nach Freihung, das ihr zur zweiten Heimat wurde. Mit ihrem Mann Georg war sie seit 1955 verheiratet. Er starb bereits 1999. Zwei Söhne und drei Enkel sind ihr Stolz.Wie gewohnt quietschvergnügt, empfing die vitale Jubilarin die Gratulanten, an der Spitze stellvertretenden Bürgermeister Helmut Klier und Marktrat Oskar Götz. Glück- und Segenswünsche überbrachten ferner Elfriede Strempel und Gertrud Bauer für die Siedlergemeinschaft, Jürgen Grundler, Oskar Götz und Uwe König für den FC und Bärbel Mohr für die Pfarrgemeinde. Hochleben ließen ihre Susi auch die jung gebliebenen Gymnastik-Damen.