Vermischtes Freihung

20.10.2017

Ein Unfall hat sich auf der B299 bei Freihung am Freitagabend ereignet. Nach ersten Informationen verletzten sich dabei vier Personen, darunter ein Kleinkind. Die Bundesstraße musste zur Bergung in beide Richtungen gesperrt werden.

Nach ersten Informationen soll der Fahrer eines weißen Subaru aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab beim Einfahren auf die B299 bei Freihung am Freitag gegen 18.45 Uhr einen in südlicher Richtung fahrenden schwarzen Ford Kuga übersehen haben. Das Auto erwischte den Ford an der Fahrerseite. Es sollen sich vier Menschen verletzt haben - darunter ein Kleinkind. Die Verletzungen sollen nicht lebensgefährlich sein. Ein angeforderter Rettungshubschrauber drehte wieder ab. Die Feuerwehr musste beim Subaru die hintere Tür abtrennen, damit die Verletzten versorgt werden konnten.Zur Bergung wurde die B299 auf Höhe Freihung gesperrt. Im Einsatz waren außerdem die Feuerwehren aus Freihung, Thannsüß und Kaltenbrunn.