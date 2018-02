Vermischtes Freihung

16.02.2018

4

0 16.02.2018

Damit hat Bürgermeister Norbert Bücherl nicht gerechnet: Der Rathauschef bekommt unerwarteten Besuch - von ganz besonderen Gästen.

Hochrangige militärische Gäste aus den Vereinigten Staaten begrüßte Bürgermeister Norbert Bücherl im Rathaus. Die Visite von Generalmajor Clark W. LeMasters junior arrangierte Bücherls amerikanischer Freund, Command Sergeant Major Ian Griffin, der den General als Adjutant auf seiner Europatour begleitet.Griffin war von 2011 bis 2014 als höchster Bataillonsfeldwebel des Freihunger Partnerbataillons in Grafenwöhr stationiert und wirkte beispielhaft für ein gutes Miteinander der Gemeinde und des US-Verbands. Dem US-Soldaten blieb besonders die Feier zu "444 Jahre Markterhebung" im Sommer 2013 in Erinnerung. Auch die Einsatz- und Schießausbildungen mit den Freihunger Reservisten erwähnte Griffin als vorbildlich. General LeMasters nutzte den Aufenthalt in Europa, um den in Deutschland stationierten US-Einsatzkräften des Heers, wie zum Beispiel dem 2. US-Kavallerieregiment in Vilseck, neue Einsatzkomponenten aus der US-Waffenschmiede in Detroit vorzustellen. Der Rathauschef lud seine US-Freunde zum Jubiläum "450 Jahre Markt Freihung" im nächsten Jahr am 13. und 14. Juli ein.