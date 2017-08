Vermischtes Freihung

13.08.2017

Zahlreiche Auszeichnungen gab es für den scheidenden Kompaniechef der 702. Explosiv Ordonance Disposal (EOD), Captain Thomas M. Artone.

Reservistenkameradschaft Freihung, das deutsche Verbindungskommando der Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der Bayerische Soldatenbund ehrten den US-Soldaten. Oberstleutnant der Reserve Norbert Bücherl dankte als Vorsitzender der Freihunger Reservisten dem scheidenden Kompaniechef für die gelebte Partnerschaft und Freundschaft, die die Freihunger seit mehr als zehn Jahren mit den amerikanischen Feuerwerkern von der 702. US-Sprengmittelbeseitigungskompanie pflegen.Bücherl erinnerte an die gemeinsam veranstalteten Ausbildungs- und Schießvorhaben sowie die Feierlichkeiten zur Pflege der deutsch-amerikanischen Freundschaft in den knapp eineinhalb Jahren des Wirkens des US-Offiziers. Dank sagte er auch im Namen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für die herausragende Sammlung von über 1000 Euro im vergangenen Jahr zugunsten deutscher Soldatengräber. Zusammen mit Bezirksgeschäftsführer Markus Nägel überreichte er die bronzene Verdienstspange.Im Auftrag des Bayerischen Soldatenbundes 1874 verlieh Bücherl in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisverbands Amberg an Captain Artone das Ehrenkreuz. Hauptmann Hans-Jürgen Gmeiner, stellvertretender Kommandant der Truppenübungsplatzkommandantur Grafenwöhr, dankte für die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwerkern der Bundeswehr und der EOD und überreichte zur Erinnerung das Verbandswappen.Für die Freihunger Reservisten übergab Stabsfeldwebel der Reserve Gerhard Lindthaler als US-Beauftragter das selbst gefertigte Erinnerungsbrett und lobte ebenfalls die hervorragende Zusammenarbeit.Die 702. EOD-Kompanie ist seit knapp einem Jahr dem 16. Special Troops Battalion in Baumholder unterstellt, deren Kommandeur, Lieutenant Colonel Brian J. Ketz, beim anschließenden Appell das Kommando der Einheit an den neuen Kompaniechef, Captain Colin J. Brandt, übertrug. Captain Artone freut sich zusammen mit Gattin Ashley und Tochter Aubree auf seine neue Verwendung in Los Alamos/ New Mexico.