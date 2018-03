Vermischtes Freihung

06.03.2018

Weil sie die Vorfahrt eines herannahenden Sattelzugs missachtet hat, hat am Dienstagmorgen eine 34-jährige Autofahrerin auf der B 299 bei Freihung einen Unfall gebaut. Wie die zuständige Polizei in Auerbach mitteilt, war die Vilseckerin mit ihrem Ford Focus auf der Staatsstraße 2166 in Fahrtrichtung Freihung unterwegs. An der Abzweigung zur B 299 wollte sie nach links auf die Straße nach Grafenwöhr einbiegen.

Jedoch näherte sich ein 56-jähriger Lkw-Fahrer. Die Frau fuhr trotzdem auf die Straße und kollidierte anschließend in der Kreuzung mit dem Sattelzug. Der Wagen der Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß etwa zehn Meter auf einen Hang neben der Bundesstraße geschleudert. Die 34-Jährige und ihr zweijähriges Kleinkind, das gut gesichert im Kindersitz saß, wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Klinikum Amberg gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 25 000 Euro. Die Feuerwehren aus Freihung und Seugast waren im Einsatz.