Freizeit Freudenberg

27.10.2017

Hoch hinaus ging es diesmal beim jährlichen Ausflug des Sportvereins Etsdorf. Höhepunkt der kulturellen Reise war die Tirschenreuther Himmelsleiter.

Dem Vorstand unter Führung von Sandra Preitschaft war es erneut gelungen, ein für alle Mitglieder, von 8 bis 80 Jahren, interessantes Programm zusammenzustellen. Bei sonnigem Wetter brachen 45 Teilnehmer zum Geschichtspark Bärnau auf. An eine Brotzeit schloss sich eine Führung durch das archäologische Freilandmuseum an.Weiter ging es in die Ferienregion Stiftland, ins Land der 1000 Seen. Nach einer Wanderung durch die fast naturbelassenen Teichlandschaften erreichten die SVler die Tirschenreuther Himmelsleiter, einen rund 20 Meter hohen außergewöhnlichen Turm. Wer den Aufstieg wagte, wurde mit einer herrlichen Aussicht belohnt. Zum Abschluss kehrte man in eine urige Zoigl-Wirtschaft ein. Für zünftige Musik sorgte Hans Daller auf seinem Akkordeon.