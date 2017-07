Ein Löwe, ein Nashorn, ein Krokodil, dazu Affen, Geier und viele bunte Luftballons

Freizeit Freudenberg

24.07.2017

Wutschdorf. Das war ein tierischer Abschluss des Kindergartenjahres: Die Buben und Mädchen des Kindergartens St. Martin in Wutschdorf hatten Eltern und Großeltern zu einem großen Fest eingeladen. Aufgeregt warteten die Kleinen, bis der Vorhang für das Spiel "Vom Löwen, der nicht schreiben konnte" fiel. Affen, ein Nilpferd, ein Krokodil und Geier mischten in der Geschichte mit, die den Zuschauern sehr zu Herzen ging. Denn am Ende lernte der Löwe schreiben - aus Liebe. Bunter Höhepunkt war das Steigenlassen der Luftballons auf dem benachbarten Sportplatz (Bild). Leiterin Gertraud Prösl und ihr Mitarbeiterteam sowie der Elternbeirat hatten das Fest organisiert. Bild: gri