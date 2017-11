Freizeit Freudenberg

19.11.2017

2

0 19.11.2017

Paulsdorf. Beim Er & Sie-Schießen der Schützengesellschaft Paulsdorf mussten die Teilnehmer jeweils zehn Schuss abgeben. Vorher war jeder Dame ein Herr zugelost worden, insgesamt traten zwölf Paare an. Nach dem Modus 100 minus Ringe plus Teiler wurde das Endergebnis errechnet. Die meisten Ringe (94) schoss Tanja Singer, den niedrigsten Teiler (44) schaffte Christian Schörner. Mit einer Gesamtzahl von 151 Punkten siegten Marietta Reichl/Richard Butz. Platz zwei belegten Tanja Singer/Christian Schörner (190), auf Platz drei kamen Susanne Reinwald/Robert Meiler (250). Die Damen erhielten von Sportleiter Gerhard Singer ein kleines Blumenarrangement, die Herren Pralinen. Das Siegerpaar wird in die Scheibe eingetragen. Auf dem Bild (von links): Robert Meiler, Susanne Reinwald, Richard Butz, Marietta Reichl, Christian Schörner und Tanja Singer. Bild: rst