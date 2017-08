Freizeit Freudenberg

Während einige Teilnehmer ihre Geschicklichkeit beim Löschen an der Wasserspritzwand testeten, bestaunten die anderen das Einsatzfahrzeug mit seiner umfangreichen Ausrüstung: Mit dem hydraulischen Rettungsspreizer galt es, einen Tennisball von einer Pylone zur nächsten zu transportieren, ohne dass dieser auf den Boden fällt. In einer anderen Station wurde derweil das Atemschutzgerät und dessen wichtige Funktion bei der Stützpunktfeuerwehr in Freudenberg spielerisch erklärt.Auch die First-Responder-Gruppe der Feuerwehr beteiligte sich und stellte ihre Ausrüstung vor, die von den Kindern bewundert und auch angewendet wurde. So konnte mit dem EKG-Gerät die eigene Herzaktivität dargestellt und mit dem Stethoskop dem Herzschlag gelauscht werden, bevor jeder selbst Verbände anlegen durfte.Nachdem vom Feuerwehrverein noch eine ordentliche Brotzeit spendiert wurde, wurden die Kinder, als einer der Höhepunkte des Programms, mit dem Feuerwehrauto nach Hause gebracht.