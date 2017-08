Freizeit Freudenberg

10.08.2017

"24 Stunden Bayern" hieß eine Fernsehreportage des Bayerischen Rundfunks. "120 Minuten Freudenberg" lautete das Motto eines Filmprojekts des Heimat- und Kulturvereins im Ferienprogramm.

Die Kinder waren eingeladen, mit einer Kamera festzuhalten, was an einem ganz gewöhnlichen Sommer-Nachmittag in Freudenberg und Wutschdorf passiert. Da bekam Metzgereiverkäuferin Theresia Haas eine Rolle, Pfarrhaushälterin Elisabeth Kodalle wurde in Szene gesetzt, genauso wie Allgemeinarzt Dr. Reiner Albrecht, Bankmitarbeiter Klaus Heldmann oder Hobbyfotograf Hermann Koch. Das Rohmaterial muss jetzt geschnitten werden. Was dann rauskommt, wird bei der Jahresrückblick-Show des Heimat- und Kulturvereins im Pfarrheim gezeigt.