Freizeit Freudenberg

27.11.2017

"Boumatsstern!", "Moidlsstern!" So schallten die Anweisungen von Tanzlehrer Dieter Kohl durch den Dotzlersaal, als die Hammerbachtaler Blousn zum Kathreintanz aufspielte. Bei der Sternpolka stellen sich einmal die Bouma und einmal die Moidln im Kreis auf, sie bilden also einen Stern. Die Anweisungen dazu gibt der Vortänzer.

Auf der Tanzfläche ging es den ganzen Abend über recht fröhlich zu. Den Siebenschritt zelebrierten die Besucher genauso wie die berühmte Kutsche, und natürlich durften Zwiefache in allerlei Variationen nicht fehlen. "Kathrein stellt denn Tanz ein", so heißt ein altes Sprichwort. Nach dem Kathreintag (25. November) beginnt die vorweihnachtliche Zeit, in der es früher keine Tanzvergnügen gab. Auf den Boumats- und Moidlsstern folgt also gleich der Adventskranz.