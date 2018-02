Kinderfasching in Freudenberg der Hit

11.02.2018

(sgr) Hoch her ging es beim Kinderfasching des Heimat- und Kulturvereins Freudenberg am Samstag im Dotzlersaal. Für Stimmung sorgte DJ Chicken, der Musik auflegte, bei der sich die Kinder so richtig auspowern konnten. Nachdem die meisten ihre überschüssige Energie losgeworden waren, bejubelten sie das Highlight des Nachmittags, die Auftritte der zwei Gardegruppen des Vereins, unter der Leitung von Daniela Brunner und Marinna Daubenmerkl.

Den Anfang machten die Tanzmäuse mit ihren pinken Kleidchen, anschließend zeigte die Kindergarde ihr Können und beeindruckte mit Hebefigur und Spagaten. Selbstverständlich wurde auch das Wichtigste bei einem Kinderfasching nicht außer Acht gelassen: Bei Spielen wie dem Zeitungs- oder dem Luftballonspiel strengten sich alle an, um zu gewinnen.