Freizeit Freudenberg

03.05.2018

Perfekter kann eine Kirwa ja wohl nicht starten: Angesichts strahlenden Sonnenscheins und eines vollen Zelts an allen vier Tagen können sich die Lintacher richtig glücklich schätzen: Ihr Fest ist ein absoluter Erfolg.

Lintach. Feiertage wie der 1. Mai sind allseits sehr beliebt. Für die Lintacher hat dieser Termin aber noch eine ganz andere Bedeutung: Er verlängert ihr Kirwawochenende um einen vierten Tag. So lässt es sich gleich noch unbeschwerter feiern.Dass auf der Lintacher Kirwa einiges abgeht, hat sich weit herumgesprochen. Kein Wunder also, dass es viele Leute in das Dorf zog. Das Zelt war an allen Abenden ordentlich voll, und das schöne Wetter sorgte dafür, dass sich auch draußen einige Leute tummelten.Auch der Hauptteil einer jeden Kirwa, das Baumaustanzen, wurde ausgiebig zelebriert. Die 24 Paare zogen, angeführt vom Oberkirwaburschen Johannes Winkler, vom Dorfplatz zum Kirwabaum, wo sich ein vielköpfiges Publikum versammelt hatte. Begleitet von den Lintacher Dorfmusikanten, durften sie auch einige Traditionstänze bewundern. Neben dem Baumaustanzen gab es heuer einen weiteren Höhepunkt: den Kirchenzug am vierten Kirwatag, den der Musikverein Freudenberg anführte.Für gute Stimmung im Zelt sorgte eine tolle Musik. Das Repertoire war hier breitgefächert. Mit den Gruppen Rundumadum, D'Spalter, Power hoch 5, den Stoapfälzer Spitzbuam, dem Jugendblasorchester des Musikverein Freudenberg und den Tanngrindler Musikanten kam hier jeder auf seine Kosten.