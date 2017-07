Freizeit Freudenberg

20.07.2017

10

0 20.07.201710

Bereits zum dritten Mal in Folge hielten die Freudenberger Sozialdemokraten ihr Sommernachtsfest im Kreuzwirtshaus in Immenstetten ab. Bei perfektem Wetter konnte SPD-Vorsitzender Andreas Koch sehr viele Gäste begrüßen. Nicht nur die Mitglieder aus dem Ortsverein folgtem zahlreich der Einladung, auch Mandatsträger ließen sich die mittlerweile fest zum Terminplan zählende Veranstaltung nicht entgehen.

Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl, Kreisrat Michael Rischke, Bundestagskandidat Johannes Foitzik, Kreisvorsitzender Uwe Bergmann, stellvertretende Landrätin Brigitte Bachmann und die Ortsvorsitzende Hermine Koch aus Hahnbach waren erschienen, um mit den Freudenbergern in entspannter Atmosphäre zu feiern. Der Müllerl Tom war als Grillmeister am Werk. So waren die Gäste begeistert von den Fleisch- und Wurstspezialitäten aus seiner Hofmetzgerei. Bis spät in den Abend hinein wurde bei dem ein oder anderen Gläschen über die aktuelle politische Situation diskutiert, zum Ende wurde sogar noch gesungen so dass sich alle einig waren, dass man in Freudenberg zwar einen kleinen, aber dennoch sehr feinen Ortsverein hat.