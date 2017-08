Freizeit Freudenberg

Lintach. Im Zweijahresrhythmus unternimmt die Feuerwehr Lintach einen Zweitagesausflug. Diesmal ging es in die tschechische Stadt Krumlov (Unesco-Weltkulturerbe) und nach Passau. In Krumlov stand zunächst der einzigartige Blick von der großen Burg auf die darunter liegende 15 000-Einwohner-Stadt und die sie umfließende Moldau im Vordergrund. Nach einem gemeinsamen Ritteressen mittags wurde die Stadt noch auf eigene Faust erkundet.

Das Spektakel Donau in Flammen mit seinem musikalisch umrahmten halbstündigen Feuerwerk stand später auf dem Programm. Von der Schönheit und Länge des Feuerwerks, das den über 10 000 Zuschauern rechts und links von der Donaubrücke in Vilshofen geboten wurde, waren nicht nur die Lintacher begeistert.Am nächsten Morgen bei der Führung mit dem Stadtfuchs in Passau wurde jeder Einzelne einbezogen. Unterhaltsam verstanden es die Stadtführer, die Zuhörer zu fesseln. Als letztes Highlight stand beim Rückweg noch das Abendessen ältesten Wirtshaus der Welt in Eilsbrunn auf dem Programm.