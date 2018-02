Freizeit Freudenberg

Lintach. Wer schon einmal in der Traditionsgaststätte Schlossbräu mit dem Senior-Wirt Franz Rehaber am Tisch saß, weiß, was dieser aus eigenem Erleben und aus Überlieferungen über das Geschehen in der Gaststätte und im Dorf Interessantes und Kurioses zu berichten hat. Sei es das einstige Zusammenspiel zwischen Wirt und Schlossherrn, dem Besitzer der Brauerei und Gaststätte, sei es das Erleben mit mehr oder minder friedlichen Stammgästen, Geschichten aus dem Dorf oder aus Kriegszeiten. Dies alles hat Franz Rehaber in einem Büchlein zusammengetragen.

Am Freitag, 23. Februar, stellt Franz Rehaber im Schlossbräu sein Werk mit darin stehenden Geschichten und auch solchen, die nicht darin zu finden sind und vielleicht einen weiteren Band füllen werden, vor.Musikalisch begleitet wird diese Gemeinschaftsveranstaltung mit der Katholischen Erwachsenenbildung und der Regionalgruppe Amberg des Historischen Vereins von der Familie Rehaber. Es moderiert Kreisheimatpfleger Dieter Dörner mit dem Geschehen rund um 1000 Jahre Bier in unserer Region.Möglichkeit zum Abendessen besteht ab 17.30 Uhr, ab 19 Uhr bleibt die Küche kalt. Der Eintritt ist frei, Tischreservierung unter 09627/9 22 20 erforderlich.