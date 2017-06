Kultur Freudenberg

07.06.2017

Lintach. Irgendwie lag das Thema dann doch sehr nahe. Als die Lintacher beim Aschacher Künstlerpaar Hanna Regina Uber und Robert Diem nach einer Skulptur für ihren neuen Dorfplatz fragten, kam man beim gemeinsamen Brainstorming schnell auf die Linde. Schließlich, so sagt Uber, bildet sie den ersten Teil des Ortsnamens - verknüpft mit der Endung "Ach", die für Wasser stehe.

Sonntag Hollerfest Beim Hollerfest, organisiert vom Lintacher Dorf- und Kulturverein, werden am Sonntag, 11. Juni, der neu gestaltete Brunnen auf dem Lintacher Dorfplatz und das wiedererrichtete Kriegerdenkmal mit dem restaurierten Kruzifix eingeweiht - beides Projekte der Dorferneuerung. Zu diesem Festakt werden unter anderem Bürgermeister Alwin Märkl, Pfarrer Robert Kratzer, ein Vertreter des Amtes für Ländliche Entwicklung und die Reservistenkameradschaft Lintach erwartet. Das Hollerfest auf dem Dorfplatz mit Hollerkiachl, Hollersaft, Hugo, Bier, Kaffee und Kuchen beginnt um 13 Uhr. Die Wirtshausfreundlichen Musikanten sorgen für gute Stimmung. Die Einweihung von Brunnen und Kriegerdenkmal findet um 13.30 Uhr statt.

Ein "Lindenwasser" also sollte es werden - jetzt ist die Skulptur vollendet. Am Sonntag, 11. Juni, wird sie offiziell eingeweiht und ihrer Bestimmung übergeben. Dem Linden-Thema haben sich Uber und Diem mit zwei verschiedenen Entwürfen genähert - der eine etwas massiver, der andere, der letztlich realisiert wurde, ein wenig filigraner. Uber findet, er passt sehr gut zu dem schönen, aber eher streng gestalteten Platz: "Etwas Feines gibt ihm Charme."Hier stand zuvor auch schon ein Brunnenbecken. Doch mit der Dorfplatz-Neugestaltung wollten die Lintacher etwas mehr als nur ein schlichtes Bassin. Jetzt gesellt sich dazu eine rund drei Meter hohe Granitsäule, die den Platz-Belag aufgreift, von der herunter neun bronzene große Lindenblätter Richtung Becken streben.Wer genau hinsieht, entdeckt Textfragmente, die sich alle um die Linde ranken - und deren Bedeutung aus verschiedenen Blickwinkeln aufgreifen. Sie sollen darauf "hinweisen, wie stark die Linde in unserer Kultur, unserem Gedächtnis verankert ist".Kulturell zum Beispiel: "In der Literatur wird die Linde als zweithäufigster Baum genannt - nach der Eiche", weiß Uber. Auch die Naturwissenschaften sind zitiert - mit der Formel der Fotosynthese. "Die Linde ist für unser Ökosystem unverzichtbar", sagt Uber. Dieser Baum habe eine globale Bedeutung, schließlich gebe es sogar eine mongolische und eine koreanische Linde. Letztere hat die Künstlerin mit dem Wort "Lindenblütenhonig" auf Koreanisch auf einem der Blätter verewigt.Ein kleines Gedicht verweist auf die Vergänglichkeit der fallenden Blätter, aber auch des Menschen. Und wer etwas mehr über Lintach erfahren will, findet auf der Rückseite der Säule eine Hinweistafel mit wichtigen Daten der Gemeinde.