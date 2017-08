Kultur Freudenberg

04.08.2017

Die Veranstalter hatten wohl auf die Fürbitte des heiligen Donatus für schöneres Wetter gehofft. Doch leichter Nieselregen und dunkle Wolken veranlassten sie schließlich, den Freialtar doch im Zelt unterzubringen.

Aschach. Auch die veränderten Bedingungen hielten die Angehörigen der Pfarrei Aschach-Raigering nicht davon ab, zu Ehren des Wetterheiligen mit Pfarrer Eduard Kroher den Festgottesdienst zu feiern. Schließlich waren sie vorsichtshalber auch außerhalb des Zeltes gut beschirmt. Der Geistliche erinnerte in seiner Predigt an die Vorfahren, die vor 170 Jahren die neugotische Kapelle am Weg nach Pursruck errichtet hatten - anstelle einer bereits vorhandenen, an einem Baum befestigten Holzplastik. "Sie wussten, dass am Segen Gottes alles gelegen ist", sagte der Prediger,Die Volksfrömmigkeit habe diese Kapelle entstehen lassen, um Gottes Schutz vor Blitz und Unwetter zu erbitten. Ihren Nachkommen hätten die Erbauer damit aufgetragen, trotz aller wichtigen Anstrengungen Gott nicht aus dem Blickfeld zu verlieren.Musikalisch und gesanglich wurde die Messe von über 30 Kindern unter der Leitung von Kornelia Scharl umrahmt.Die Fahrzeugweihe nach der Nachmittagsandacht ist bereits Tradition. Auf dem nahen Bolzplatz hatten wieder viele ihre Autos, aber auch einige ihre Oldtimer-Bulldogs abgestellt. Mit der Bitte um Fürsprache des heiligen Christophorus wurden die Fahrzeuge gesegnet.Auch der weltliche Teil des Festes kam nicht zu kurz. Seit Jahrzehnten fließt der Erlös aus Kuchen- und Kaffeeverkauf in die Missionsarbeit nach Brasilien, zu der in Aschach geborenen Missionsschwester Monika Kopf. Der restliche Ertrag wird für den Unterhalt der Kapelle aufgewendet - ist sie doch nach so langer Zeit immer noch der Mittelpunkt beim Donatusfest und bei der jährlichen Flurprozession.