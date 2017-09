Kultur Freudenberg

15.09.2017

Auf einen Volksmusik-Abend der Extraklasse dürfen sich die Freunde von Blech- und Saitenmusik am Freitag, 22. September, freuen. Unter dem Motto "Musik und Xang im Wirtshaus" treten drei bayernweit bekannte Ensembles im Saal des Gasthauses Dotzler in Freudenberg auf - die "Blechernen Saitn" aus Schnaittenbach, die "Drei Andern" aus Burglengenfeld und die "Blechbaraba" aus Altdorf bei Landshut. Der Bayerische Rundfunk (BR) zeichnet die Auftritte auf.

Die BR-Moderatoren Maria Bauer und Werner Aumüller aus dem Studio Franken führen durch den Abend. Die "Blechernen Saitn" sind den Szene-Kennern längst ein Begriff. Franz und Ingrid Gericke interpretieren Oberpfälzer Volksmusik mit Tuba und Zither, begleitet von Sepp Donhauser an der Gitarre. Ihre Spezialität sind die Couplets. Die "Blechbaraba" wurden einmal als "die wohl erotischste Blechmuse Niederbayerns" bezeichnet. Warum, das wird vielleicht an dem Abend im Dotzlersaal ergründet. "Sie drehen ihre Runden auf dem musikalischen Karussell der Geistesgegenwart und verwöhnen die Ohren ihrer Zuhörer mit einem einzigartigen Sound aus Blech", heißt es in einer Presse-Info.Auch die "Drei Andern" sind bekannt für lustige Couplets und Lieder. "Wir haben uns der echten, bodenständigen Volksmusik verschrieben. Mit gekünstelten, volksdümmlichen Sachen können wir überhaupt nichts anfangen", sagen die Musiker über sich selbst.Einlass ist am 22. September um 19 Uhr und Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es für zwölf Euro im Landgasthof Dotzler (09627/260).