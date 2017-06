Kultur Freudenberg

26.06.2017

Gacharsani, Flammer, Forschschneinder, Mauerschneinder oder Schmidammer sind nur einige der alten Hausnamen, die auch heute noch in Aschach zu hören sind.

Aschach. (sche) Obwohl es sie für manche Häuser und Ortschaften nicht mehr gibt, sind Hausnamen sehr vielen Menschen bekannt. Allerdings geraten solche Bezeichnungen immer mehr in Vergessenheit, da die ältere Generation, die alle Hausnamen kennt, langsam ausstirbt. Für Aschach sind im Urkataster 41 Häusernummern mit den Namen der Anwesen und auch den Hausnamen der jeweiligen Besitzer verzeichnet. In Zusammenarbeit mit der LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach und den Gemeinden befassen sich die Ortsheimatpfleger seit längeren mit diesem Thema. Denn Hausnamen sind ein Stück Heimatgeschichte, erzeugen Identität und geben rückblickend Auskunft über das Leben in einer Dorfgemeinschaft.Den Bürgern soll nun die Möglichkeit geschaffen werden, ihr Anwesen mit dem entsprechenden Hausnamen, einer Erklärung des Namens und, soweit erforderlich, mit dem Namen des Bewohners zu versehen, Das ovale Acryl-Schild ist rund 35 mal 25 Zentimeter groß, der Hintergrund durchscheinend weiß, Befestigungsmaterial ist dabei. Die Kosten werden voraussichtlich zu 60 Prozent durch Leader-Mittel gefördert, und auch die Gemeinde Freudenberg gibt einen Zuschuss. So hat der Hauseigentümer lediglich zehn Euro für das Schild aufzubringen. Dem Ortsheimatpfleger Alfred Schorner liegt eine Zulassungsarbeit von Elke Rösel-Koß für die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vor. Darin untersucht die Autorin die Hausnamen am Beispiel von Aschach. Die Studie kann den an der Aktion interessierten Hauseigentümern beim Finden des jeweiligen Hausnamens helfen. Anträge sind bei Schorner erhältlich.