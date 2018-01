Kultur Freudenberg

18.01.2018

Aschach. Zum Start der Aschacher Musikbox ins neue Jahre fanden sich 17 Interpreten, aber auch viele Zuhörer im Bienenhof ein. Nachdem die beiden Zoiglmusikanten Klaus und Thomas den Erster Achacher eröffnet hatten, traten Walter Lochner (Akkordeon), Hans Rieger (Knopfakkordeon), Josef Hausner (E-Bass) und Wolfgang Butz (Akkordeon) auf. Das Neukirchner Trio mit Manfred Reithmayer (Akkordeon), Edeltraud Reithmayer (Harmonika) und Nicole Burdack (Akkordeon) reihte sich ebenso wie Albert Meier (Akkordeon), Peter Heldmann (Akkordeon) und Nico Simon (Harmonika). Begleitet wurden sie vom Rhythmus-Trupp Klaus Weigl (Gitarre) und Josef Hausner (E-Bass). Die Raigeringer Musikanten spielten (von links) mit Thomas Gummermann (Bariton), Willi Riß (Trompete), Gerhard Stich (Trompete) Georg Piehler (Gitarre) und Peter Bogner (Akkordeon) auf. Richtig rund ging es zum Schluss, als alle Musikanten ihre Instrumente in die Hand nahmen und gemeinsam loslegten. Das nächste Musikantentreffen in Aschach ist am Freitag, 9. Februar. Bild: sche