Kultur Freudenberg

13.10.2017

Unübersetzbar und irgendwo zwischen Schwindelei, Witz und Charme angesiedelt: der Wiener Schmäh. Diesen gab es in Freudenberg auf der Bauernbühne. Und er brachte die Besucher zum Weinen - aber vor Lachen.

Freudenberg. (dwi) Seinen Tastenquäler, wie er ihn nennt, hatte Andreas Kern zu seiner Rechten: Alois Rottenaicher. Es konnte sich nur um einen Scherz handeln, denn seit 2002 leitet dieser den Akademischen Orchesterverband München und sein Klavierspiel war mustergültig. Kerns perfekt gespielter Wiener Charme kam sofort zum Einsatz: "Küss die Hand, gnä' Frau. Sagens, san Sie no' frei?". Der Theaterschauspieler vom Tegernsee flirtete mit Gudrun aus der ersten Reihe, die seiner Ansicht nach wie eine Traudi aussieht - und das nicht nur einmal am Abend.Am Gänsewein nippend leitete Kern im Frack den Abend gesanglich mit "Schön ist so ein Ringelspiel" ein und führte fortan durch eine musikalische Reise durch Wien des 19. Jahrhunderts. Die interessante Entstehung der Kaffeehauskultur wurde thematisiert, gefolgt von "In einem kleinen Café in Hernals" und immer wieder raunte ein leises "Mei, is des schee!" durchs Publikum. Das Fiakerlied von Gustav Pick wurde mit einer Anekdote über die Wiener Leberkäsesemmel angekündigt. Gestikulierend ohne gesprochenes Wort stellte er seine Idee von Sissis tragischer Romanze mit Georg Jennerwein dar. Selbstverständlich war diese Geschichte erfunden, aber beim Theater ist alles erlaubt. Das Trinklied von Heinrich Strecker kam des Öfteren zum Einsatz. "Ja, ja, der Wein ist gut", prostete er und die Gäste hoben die Gläser zum Wohle und sangen mit.Überhaupt ist es den beiden leicht gefallen, die Besucher mitzureißen. Beim amourösen Lachwettbewerb nach "Heut' kommen die Engeln auf Urlaub nach Wien" schnitt Altoberbürgermeister Wolfgang Dandorfer am schlechtesten ab: "Des klingt nach Orpheus aus der Unterwelt und nicht nach Amor", schmähte Andreas Kern. Auch ein nonchalantes "Mir ist alles ans" durfte an einem echten Wiener Abend nicht fehlen. Schlagfertig konterte Kern besserwisserische, aber nett gemeinte Zurufe aus dem Publikum. Seine langjährige Erfahrung macht es möglich. Als bekennender Fan von Johann Nestroy stellte Andreas Kern eine Passage aus "Der böse Geist Lumpacivagabundus" dar und sang eine selbstgeschriebene, politisch orientierte Strophe passend zur heutigen Zeit, aber im Stil des großen Meisters.Das "eutzerl Wean" in Freudenberg sorgte für ein ausverkauftes Bauerntheater und tosenden Applaus. Ab 27. Oktober gibt es die zeitkritische Komödie "Oh leck!" in drei Akten auf der Bauernbühne zu sehen.