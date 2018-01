Kultur Freudenberg

29.01.2018

3

0 29.01.2018

"Absoluter Höhepunkt im abgelaufenen Jahr war die 50-Jahr-Feier." An dieses Fest erinnert Vorsitzender Klaus Scholz bei der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Johannisberg Freudenberg. Der Vereins-Chef wird bei den Neuwahlen im Amt bestätigt.

Vorstand Vorsitzender: Klaus Scholz Stellvertreter: Robert Hierl



Kassier: Herbert Gaßner



Schriftführer: Hubert Basler



Beirat: Gerhard Dotzler, Hans Freller, Hans Hirn , Franz Leitl



Vereinsarchivar: Norbert Scholz



Kassenprüfer: Gerhard Dotzler und Hans Schön (bas)

Dem Treffen voraus ging ein Gottesdienst in der Pfarrkirche für die verstorbenen Mitglieder, den die Sänger unter Chorleiter Otto Meier mit der Sarchinger Messe musikalisch gestalteten.2017 sei beim Männergesangverein geprägt gewesen von zahl- und ereignisreichen Veranstaltungen, stellte Scholz fest. So habe man die Messen bei Johannisbergfest und Bergwachthüttenfest auf dem Johannisberg, bei Patrozinium in St. Ursula Pursruck sowie in der Weihnachtszeit in St. Martin Wutschdorf und in St. Walburga Lintach gestaltet. Der Vorsitzende erinnerte auch an die Teilnahme der Sängergruppe Amberg am 25-Jährigen des Bauernmarkts in Amberg im Mai. "Es ist immer ein besonderes Erlebnis, mit einem so starken Männerchor aufzutreten", sagte Scholz. Außerdem habe der Männerchor bei der Verabschiedung von Pfarrer Norbert Götz mitgewirkt.Aber auch der gesellschaftliche Aspekt kam laut Scholz nicht zu kurz, etwa beim Sommerfest im Oberlandstüberl und beim Karpfenessen. "Der gelungene Jubiläumsabend überragte alle anderen Veranstaltungen und Auftritte im vergangenen Jahr", stellte der Vorsitzende fest. Daran hätten befreundete Chöre wie der Männerchor Ehenfeld, der Kirchenchor Wutschdorf und die Lintacher Sänger sowie Instrumentalgruppen wie die Hammerbachtaler Blous'n und die Blechernen Sait'n mitgewirkt.Scholz würdigte die Geduld des Chorleiters Otto Meier mit den Sängern beim Einüben der Chorsätze. Meier bedauerte in diesem Zusammenhang: "Männerchöre verlieren leider insgesamt an Attraktivität, obwohl laut Studien Singen das Allgemeinbefinden steigert. Kurz: Wer singt, lebt gesünder und länger." Sein Appell an die Aktiven: "Bleibt dabei. Der Chor braucht jeden Sänger."Archivar Norbert Scholz berichtete von insgesamt 39 gesanglichen Veranstaltungen mit 27 Proben und 12 öffentlichen Auftritten. Der Verein hat 197 Mitglieder, im Chor sind 16 Sänger aktiv. Im Schnitt waren bei den Proben und Auftritten 14 davon anwesend. Als fleißigste Sänger im vergangenen Jahr wurden Hans Hirn und Hubert Basler geehrt, die bei allen Auftritten und Proben nur ein einziges Mal gefehlt hatten.Bürgermeister Alwin Märkl lobte die Sänger, weil sie viel Zeit für den Gesang opferten. Pfarrer Moses Gudapati dankte für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste. Am Ende der Jahreshauptversammlung zeigte Gerhard Dotzler einen Film über die 25-Jahr-Feier des Männergesangvereins Johannisberg.