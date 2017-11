Kultur Freudenberg

27.11.2017

27.11.2017

Mit blauem Licht, Nebelmaschine und sphärischen Klängen verabschiedete sich der "Ohleck" zum letzten Mal und flog zurück ins All. Nach sieben Aufführungen ging eine sehr erfolgreiche Saison der Jungen Bühne Freudenberg zu Ende. Michael Vogt und Benno Schißlbauer haben aus dem Stück von Arno Boas eine perfekte Mischung aus modernem Jugendtheater und bodenständiger Bauernbühne gemacht.

Die Nachwuchsgruppe der Freudenberger Bauernbühne konnte dabei in allen Rollen glänzen: Allen voran natürlich Christina Hahn, die als Ohleck einen sehr liebenswürdigen Alien verkörperte. In den Rollen der Wirtsleute wirkten Josef Schießlbauer und Franziska Schißlbauer nicht wie Nachwuchskräfte: Sie spielten so souverän, als stünden sie schon jahrelang auf der Bühne. Ebenso der Dorfschreiber Dominik Altmann und die Regierungsbeauftragte Elisabeth Meier, die voll in ihren Rollen aufgingen. Milena Donhauser überzeugte als Tochter des Hauses und Ohlecks Freundin. Sehr glaubwürdig agierten Corinna Rumpler und Michael Wiesmeth als rebellische Jugendliche. Johannes Altmann hatte ein sehr überzeugendes Debüt. Als Hausmädchen trat Jessica Schuch mit Bravour auf. Das Publikum war begeistert.Die Bühne von Erwin Altmann und die Maske von Barbara Söllner, Edeltraud Dotzler und Kathi und Anna-Lena Zweck rundeten das Stück ab. Für einen reibungslosen technischen Verlauf sorgte Björn Alt. Auch bei der Theatergarderobe gab es ein Debüt: Zum ersten Mal sorgte die Kindergruppe unter Anleitung von Monika Altmann für einen perfekten Service.