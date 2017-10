Kultur Freudenberg

29.10.2017

Schon seit langem zählt die Freudenberger Bauernbühne zu den Theater-Profis. Aber auch auf seinen talentierten Nachwuchs kann der Verein stolz sein. Die Junge Bühne Freudenberg stellte nun ihr Können erneut unter Beweis.

Vorstellungen Weitere Aufführungen sind am 3., 10., 17. und 18. November, jeweils um 20 Uhr sowie am 5. November um 17 Uhr im Pfarrsaal in Wutschdorf. Karten gibt es in begrenzter Anzahl auf der Homepage (www.freudenberger-bauernbuehne.de) und den Vorverkaufsstellen. (sgr)

Die Nachwuchsschauspieler präsentierten am Freitagabend ihr neues Stück "Oh leck!", eine zeitkritische Komödie in drei Akten von Arno Boas, das im Originaltitel "Allmächt" heißt.Dabei geht es um einen Außerirdischen, gespielt von Christina Hahn, der eines Abends vom Gastwirt Helmut Geier bei der Jagd entdeckt wird. Der nimmt den Außerirdischen, den er von da an Ohleck nennt, mit zu sich nach Hause. Dort erregt dieser Ohleck aufgrund seiner blauen Hautfarbe und seines sonderbaren Verhaltens Aufsehen.Anfangs wird Ohleck für einen Ausländer gehalten, doch bald wird klar, dass er kein normaler Mensch ist: Er stammt von einem anderen Stern. Der Grund für seinen Besuch auf der Erde gefällt den Menschen aber gar nicht: Auf seinem Stern wird der Sauerstoff knapp und Ohleck will testen, ob die Erde ein geeigneter neuer Planet für sein Volk, bestehend aus zwei Millionen Außerirdischen, ist. So bekommt Ohleck schnell Feinde, die seine größte Schwäche - er verträgt keinen Alkohol - nutzen wollen und versuchen, so an seinen magischen Stein, der ihn unbesiegbar macht, zu gelangen.Organisiert wird das Stück von Michael Vogt, die Spielleitung hat Benno Schießlbauer. Zehn junge Schauspieler geben auf der von Erwin Altmann und Lotte Bösl gestalteten Bühne ihr Bestes. Gestylt werden die Akteure von Barbara Söllner, Edeltraud Dotzler und ihrem Team. Um das Publikum in den Pausen bei Laune zu halten, spielt die Gruppe Tschucki Tschucki. Für Essen und Getränke ist gesorgt.