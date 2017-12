Kultur Freudenberg

Unter den Motto "Zurück zu den Wurzeln - zurück in die Kraft" zeigte die Amberger Künstlerin Birgit Lontke ihre Bilder in der Freudenberger Zahnarztpraxis Krammer. Die Vernissage hatte jedoch keinen Bezug zu Wurzelbehandlungen oder Operationen, die üblicherweise dort stattfinden. Dr. Roman Krammer hatte Freunde, Kollegen und Kunstinteressierte, darunter Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Alwin Märkl, zu einem geselligen Abend eingeladen. Er wolle durch Ausstellungen mit regionalen und überregionalen Künstlern das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Gemeinde bereichern.

Im zehnten Jahr seit seiner Praxisgründung erkenne er einen Wandel im Ortsbereich durch Geschäftsschließungen und den Umzug der Gemeindeverwaltung. Die positive Haltung seines Teams zum Standort Freudenberg wolle er durch künftige Ausstellungen, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Zahnärzte und -techniker, sowie den Ausbau der Praxisaktivität dokumentieren.Birgit Lontke bezeichnete sich selbst als intuitive Künstlerin und kreative Impulsgeberin. Ihre Botschaft lautet: "Geh in deine Kraft". Beim Malen mache ihr Kopf Pause. Sie fühlt: "Ich male." Ihre Kraftbilder sind begleitet von Worten. Ihre Leidenschaft sind Farben und Menschen, aber auch, Menschen mit Farben zu berühren. Für sie hat jede Farbe eine Bedeutung, eine bestimmte Wirkung. All dies versuchte sie an Beispielbildern zu verdeutlichen. Mit ihren Farb- und Wortimpulsen wolle sie erinnern, dass alles bereits in uns vorhanden ist.Nach Grußworten von Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Alwin Märkl duften Gäste selbst mit einem Pinsel eigene Begabungen beweisen.