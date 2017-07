Kultur Freudenberg

25.07.2017

5

0 25.07.2017

Abwechslungsreicher Abend im voll besetzten Saal des Gasthauses Dotzler: Der Männergesangverein Johannisberg feierte sein 50-jähriges Bestehen. Viele Gäste und befreundete Gesangsgruppen waren gekommen. Sie gratulierten den Sängern und Chorleiter Otto Meier zu "50 Jahre aktives Singen".

Wenige Unterlagen

Ein Neubeginn

Am Ende stimmgewaltig

Zunächst aber war es dem Jubelverein vorbehalten, das Treffen mit dem dazu passenden Lied "Guten Abend" zu eröffnen. MGV-Vorsitzender Klaus Scholz, konnte unter zahlreichen Gästen auch viele Ehrengäste begrüßen. In seinem Grußwort meinte Landrat Richard Reisinger "Lieder sind wie Brücken, die Menschen miteinander verbinden und sie glücklich machen." Sein Dank galt allen Mitwirkenden, insbesondere Chorleiter Otto Meier, Vorsitzendem Klaus Scholz und Schriftführer Hubert Basler.Bürgermeister Alwin Märkl erinnerte an die Anfänge des Vereins. Auch sein Vater sei ein Mitglied der ersten Stunde. Singen drücke Lebensfreude aus und aus diesem Grund wünsche weiterhin viel Freude am Singen. Die Partnergemeinde Dürrröhrsdorf-Dietersbach war mit einer Delegation angereist, um das Jubiläum mitzufeiern. Stellvertretend erinnerte Vorsitzende Helga Hegewald an die Anfänge der im Jahr 1990 begonnenen Partnerschaft. "Wegen des unterschiedlichen Dialekts kommt es zwar manchmal zu Verständigungsschwierigkeiten, aber bei Musik und Gesang verstehen wir uns ausgezeichnet", betonte sie.Auch Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl und Geschäftsführer Christoph Fink vom Sängerbund Amberg überbrachten Glückwünsche, ehe der MGV Johannisberg den weiteren Ablauf mit "Freude am Leben" und "Wir sind die Könige der Welt" übernahm.Nach einem ruhigen Musikstück der Hammerbachtaler Blous'n blickte Schriftführer Basler mit Bildern auf die Entstehungsgeschichte des Vereins zurück. Über den Geburtstag und die Anfangsjahre gebe es leider nur wenige Unterlagen. Doch so viel steht fest: Der Verein wurde am 28. Februar 1952 unter Vorsitz von Sägewerksbesitzer und Altbürgermeister Josef Schrott aus Freudenberg gegründet. Sangesfreudige Burschen probten unter den Chorleiter Braun sowie den Lehrern Hirschmann, Rackl und Hottner. Doch nach 13 Jahren stellte der Chor am 20. Januar 1965 seine Gesangstätigkeit vorübergehend ein - mangels Stimmen.Es dauerte 14 Jahre, bis Forstamtmann Richard Graf auf Drängen von Ehrenmitglied Josef Schrott den Verein 1979 wieder aktivierte. 19 Männer gründeten den Verein im Gasthaus Wagner in Wutschdorf am 26. April 1979 neu und gaben ihm den Namen Männergesangverein Johannisberg. Vor allem Vorsitzendem Richard Graf war es zu verdanken, dass danach viele aktive Sänger gewonnen wurden. Für seine großen Verdienste wurde er 1994 zum Ehrenvorsitzenden ernannt.Von den Anfangsjahren an bis 1989 leitete Albert Gebhard das Ensemble. Mit viel Geschick und Einsatz baute er eine leistungsstarke und singkräftige Gesangsgruppe auf. Danach folgte für ein Jahr Lehrer Hans Haas, ehe Otto Meier die Leitung übernahm und den Chor seit nunmehr 27 Jahren führt. Durch Ruhe, aber auch Konzentration in den Proben und bei Auftritten leistet er erfolgreiche Arbeit. Deshalb wurde er 2015 für 25 Jahre Chorleitertätigkeit besonders geehrt. In zahlreichen öffentlichen Auftritten und bei der Umrahmung von Gottesdiensten stellten die Sänger ihr Können vielfach unter Beweis.Basler erinnerte noch an zahlreiche Ausflüge, auch ins Ausland und kurzweilige Treffen mit viel Gesang. Danach folgten abwechslungsreiche und beeindruckend vorgetragene Beiträge verschiedener Gruppen. So reihten sich der Männerchor Ehenfeld unter der Leitung von Saskia Krügelstein, die Blechernen Sait'n, der Kirchenchor Wutschdorf mit Barbara Gerl und die Lintacher Sänger in die musikalische Schar der Gratulanten ein. Robert Hierl (MGV Johannisberg) übernahm die Moderation.Abweichend vom Programm bis dahin standen nun die musikalischen Gruppen nicht mehr alleine auf der Bühne, sondern formierten sich neu. So brachten die MGV Johannisberg und Ehenfeld sowie die Lintacher Sänger gemeinsam das Lied "Warum bist du gekommen (Bajazzo)" zum Vortrag. Stimmgewaltig zeigten sich auch die Gastgeber und der Kirchenchor Wutschdorf in Begleitung der Bläser bei den Liedern "Viva la musica" und "Klinge Lied lange nach". Mit dem von allen Gästen mitgesungenen Lied "Wahre Freundschaft" und einem großen Applaus für alle Mitwirkenden endete der Abend.