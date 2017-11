Kultur Freudenberg

13.11.2017

In der Oberpfalz gibt es keinen einheitlichen Dialekt. In Lintach sagt man zum Garten "Goatn", in Sulzbach-Rosenberg dagegen "Gadden". Das stellte Dieter Radl bei seinem heiteren und humorvollen Vortrag in Lintach fest.

Lintach. Vorsitzender Wolfgang Richthammer von der Reservistenkameradschaft Lintach eröffnete vor zahlreichen Gästen im Pfarrheim den kurzweiligen Abend mit dem bekannten Mundartspezialisten. "Wäi mir da Schnowl gwaggsn is", wolle sich heute ausdrücken, kündigte der pensionierte Lehrer seine Lesung an. Ein Vielzahl stimmungsvoller Geschichten und Gedichte, in Dialekt vorgetragen, erinnerte an frühere Zeiten. So mancher Besucher erkannte die Muttersprache seiner Kindheit wieder. Für berufliche Aufstiegschancen sei der Oberpfälzer Dialekt seinerzeit nicht gerade geeignet gewesen, da es sich hierbei nicht um eine "gehobene Sprache" handele, stellte Radl fest. Dieses wichtige Kulturgut gerate in der heutigen Zeit immer mehr in Vergessenheit. Musikalisch wurde dieser Abend von Otto Meier auf seiner steierischen Quetsch'n begleitet. Großes Interesse fand auch Radls neues Buch "Wäi mir da Schnowl gwaggsn is".