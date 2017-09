Kultur Freudenberg

24.09.2017

58

0 24.09.201758

Was für die Klassik-Liebhaber die Münchner Staatsoper ist, das war für Volksmusik-Freunde aus der Region am Freitagabend der Dotzlersaal: Drei bayerische Spitzen-Ensembles aus der Szene musizierten bei der vom Bayerischen Rundfunk initiierten Veranstaltungsreihe "Musik und Xang im Wirtshaus".

Musik und Xang "Musik und Xang im Wirtshaus" aus Freudenberg wird am Montag, 9. Oktober, gesendet. Und zwar von 18 bis 19 Uhr im Digitalprogramm "BR Heimat". (gri)

Vor dem Gasthaus Dotzler parkte der weiß-blaue Übertragungswagen des BR, dicke Kabelstränge führten in den Saal. Die Rundfunkanstalt zeichnete den fast drei Stunden dauernden Abend auf. Hauptprotagonisten waren die Blechernen Saitn aus Schnaittenbach (Zither, Gitarre, Tuba), die Blachbaraba aus Altdorf bei Landshut (altbayerische Blasmusikbesetzung) und die drei Andern aus Burglengenfeld (Ziehharmonika, Gitarre, Kontrabass). Alle drei Musikgruppen haben bereits Rundfunk-Erfahrung.Aufgezogen hat der BR den Abend wie eine Fernsehshow. Nach dem Okay des Aufnahmeleiters schritten die beiden Moderatoren, Maria Bauer und Werner Aumüller, unter dem Beifall des Publikums durch den Saal. Sie kündigten die Gruppen an und holten sich Gesprächspartner an die Seite. Bürgermeister Alwin Märkl durfte die Gemeinde vorstellen und eine spontane Bierprobe absolvieren. Heimatpfleger Uli Piehler erklärte der Zuhörern die "Faszination Kirwa", und die Wirtsleute Oswald und Ingrid Dotzler sprachen über Wirtshauskultur. Musikalische Schmankerln waren Couplets wie das berühmte "Tröpferlbad" oder das uralte, eindeutig zweideutige "Dingldangl, dingldangl Wassermühl'. Es nagelt scho der Hammerstiel". Franz und Ingrid Gericke präsentierten teils selbst geschriebene witzig-ironische Lieder. Die Blaskapelle hatte Polkas und Zwiefache in künstlerischer Perfektion im Gepäck.Die Gäste erlebten einen kurzweiligen Abend. Auch, weil die Musikgruppen nicht starr ihr Programm herunterspulten, sondern mit dem Publikum interagierten - scheinbar ganz ohne Rücksicht auf die laufenden Mikrofone. So kam schnell echte Wirtshausstimmung mit Trinksprüchen, Witzen, Gelächter und viel Applaus auf. "Das ist genau das, was wir wollten", erklärte ein zufriedener Werner Aumüller nach Aufnahmeschluss. "Das wird eine schöne Sendung. Das weiß ich jetzt schon."