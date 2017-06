Politik Freudenberg

18.06.2017

Eine schnelle und sichere Radwegverbindung von Freudenberg nach Amberg: Das wünschen sich die Initiatoren einer Unterschriften-Aktion aus Freudenberg. Binnen drei Wochen fanden sie 2500 Unterzeichner.

Die Listen haben Johanna Köbler und ihre Mitstreiter im Gemeindezentrum an Bürgermeister Alwin Märkl, Bauoberrat Stefan Noll vom Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach und den CSU-Landtagsabgeordneten Harald Schwartz übergeben. "Freudenberg soll da nicht den Anschluss verlieren. Am liebsten wäre uns und vielen Menschen eine sichere Verbindung, die auch von Inline-Skatern, Laufrädern, Fahrrädern mit Anhänger oder auch Wallfahrern und Spaziergängern genutzt werden kann", hofft Johanna Köbler. Der Radverkehr gewinne mit zunehmender E-Mobilität rasant an Bedeutung. Plötzlich sei es attraktiv, mit dem Elektrorad zur Arbeit nach Amberg zu fahren. Umgekehrt fahren ihren Worten nach viele Amberger gerne in das Naherholungsgebiet rund um den Johannisberg und nutzen dort das gastronomische Angebot und die öffentlichen Einrichtungen - allerdings nur auf einer sicheren, schnellen Radwegverbindung. "Idealerweise ist ein solcher Radweg mit einer E-Ladestation, beispielsweise am Dorfplatz in Lintach, verbunden - und führt nicht durch den Wald", ergänze sie.Die Initiatoren der Unterschriftenaktion favorisieren einen Radweg, der parallel zur Staatsstraße zwischen Lintach und Raigering verläuft, da dieses Stück nach langem Warten ab 2018 schrittweise weiter ausgebaut werde. Bei den Vertretern aus Politik und Behörde stieß der Wunsch nicht auf Ablehnung. Stefan Noll und Harald Schwarz betonten grundsätzliche Zustimmung, verwiesen aber auf die jahrelangen zähen Grundstücksverhandlungen zum Ausbau der Staatsstraße. "Das ist auch mein Anliegen - ich würde da auch unterschreiben. Aber wir haben Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen", sagte Schwartz. Dringlich müsse darauf geachtet werden, dass sich der Ausbau der Staatsstraße nicht noch weiter in die Länge ziehe. "Ich weiß um den aktuellen Zustand der Straße. Sie ist schmal und nicht frostsicher", betonte Bauoberrat Noll und zeigte dazu umfangreiches Kartenmaterial. "Aber der Radweg muss ja nicht parallel zur Staatsstraße verlaufen. Und ab Raigering-Büchsenham wäre parallel zur Straße eh nichts zu machen." Noll riet den Beteiligten, sich Gedanken zu machen, ob nicht der bestehende Weg Rad-tauglich hergerichtet werden könne. Der ehemalige Gemeinderat Johann Schwarz aus Lintach brachte einen bestehenden Weg zwischen Lintach und Engelsdorf ins Gespräch. Diesen könne man durchaus als Alternative in Betracht ziehen, meinte er. Da sei eine Finanzhilfe seitens des Freistaats durchaus möglich, so Noll.Das Land Bayern wünsche, dass Mittel aus dem Straßenbauhaushalt auch in den Bau von Radwegen einfließen. Straßenbauamt und Gemeinde werden jetzt nach Alternativen zur ursprünglich geforderten Radweg-Trasse suchen, die Finanzierung und mögliche finanzielle Beteiligungen klären.