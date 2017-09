Politik Freudenberg

14.09.2017

9

0 14.09.2017

Zug um Zug stellen die Gemeinden im Augenblick ihre Abwassergebühr um. Die Gemeinde Freudenberg ist da keine Ausnahme. Ab 1. Januar wird anstelle der bisher einheitlichen Abwassergebühr eine gesplittete erhoben. Und Zwar eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr.

Versiegelte Fläche zählt

Infobüro für die Bürger

Freudenberg. (sche) Bisher mussten die Grundstückseigentümer der Gemeinde Freudenberg eine Abwassergebühr von 2,20 Euro je Kubikmeter Frischwasserverbrauch entrichten. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung mit dem Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Gesellschaft für kommunale Entwicklung Schneider & Zajontz, Klaus Spahn, verwies Bürgermeister Alwin Märkl auf Urteile des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof aus dem Jahre 2003 und 2005. Danach ist der "Frischwassermaßstab" nicht mehr verursachergerecht, da er keinen verlässlichen Rückschluss darauf gibt, wie viel Niederschlagswasser der öffentlichen Entwässerungseinrichtung von einem Grundstück zugeführt wird.Der Frischwasserverbrauch sei folglich personen- oder produktionsabhängig, während die eingeleitete Menge an Niederschlagswasser von der Oberflächengestaltung und der Anschlusssituation des Grundstücks abhänge. Die Kosten für die Schmutzwasserbeseitigung werden daher künftig weiterhin nach dem Frischwasserbezug umgelegt, die Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung aber orientierten sich daran, wie viele Quadratmeter einleitender versiegelter Fläche auf einem Grundstück vorhanden sind.Die Ermittlung der überbauten und versiegelten Flächen hat laut Märkl bereits durch Überfliegen des Gemeindegebietes stattgefunden. Auf Basis dieser Daten bekommt in den kommenden Tagen jeder Gebührenpflichtige für jedes seiner Grundstücke einen Selbstauskunftsbogen. Wie hoch der Gebührensatz am Ende sein wird, kann erst danach ermittelt werden, da der für die Berechnung erforderliche Nenner noch nicht bekannt ist.Der Referent wies darauf hin, dass jeder Gebührenpflichtige zu vollständigen und wahrheitsgemäßen Angabe der für die Gebührenveranlagung erheblichen Tatsachen verpflichtet ist. Entspreche der Abgabepflichtige dieser Mitwirkungspflicht nicht, erfolgt eine Schätzung der versiegelten Flächen.In der Woche vom 18. bis zum 22. September werden den Bürgern die Ermittlungsunterlagen für die Flächen mit Lageplänen zur Abstimmung mit der Gemeinde zugestellt. Zusätzlich erhält jeder eine ausführliche Broschüre, in der die Einführung der Gebühr dargestellt wird. Für alle Fragen und eine praktische Hilfestellung bei der Ermittlung der Flächenangaben richtet die Gemeinde von Montag, 25. September, bis Freitag, 6. Oktober, im Gemeindezentrum Freudenberg ein Informationsbüro ein. Die Mitarbeiter der Gemeinde unterstützen die Bürger dort im Bedarfsfall bei der Bearbeitung der Unterlagen. Diese Informationsstelle ist Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr, sowie Montag bis Mittwoch von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet, An den Donnerstagen 28. September und 5. Oktober ist nachmittags von 13.30 bis 19 Uhr Sprechzeit.Bürgermeister Alwin Märkl appellierte zum Abschluss der einstündigen Aufklärungsveranstaltung an die betroffenen Grundstückseigentümer, aktiv an der Datenerhebung mitzuwirken. Es werde sicherlich Verlierer und Gewinner geben, die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr werde aber auch für mehr Transparenz und Gerechtigkeit sorgen.