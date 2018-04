Politik Freudenberg

18.04.2018

Die Schäden an der Verbindungsstraße von der AS 30 in Richtung Bienenhof nach Aschach sind unübersehbar. Jetzt soll es zumindest eine Notlösung geben.

Aschach. Kommunalpolitische Themen standen bei der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbands Aschach-Immenstetten im Mittelpunkt. Die Anwesenden erhielten Informationen aus erster Hand von Bürgermeister Alwin Märkl. Zuvor fasste Vorsitzender Gerhard Meier die Aktivitäten 2017 zusammen. So gab es eine Fahrt zum Großen Arber mit Besichtigung der Radarstation und es wurde der alljährliche Preisschafkopf abgehalten. Bei zwei politischen Veranstaltungen im Bienenhof Aschach und beim neuen Baugebiet Aschach-Ost war guter Besuch zu verzeichnen.Gemeindliche Themen wurden ferner bei einem politischen Dämmerschoppen behandelt. Zudem nahm die CSU am Besuch von Markus Söder in Raigering und an der 70-Jahr-Feier des CSU-Ortsverbandes Lintach teil. Meier appellierte, den Wahlkampf zur Landtagswahl mit zu unterstützen. Als Ersatz für das Kinderspielplatzfest sei heuer ein Backofenfest geplant.Märkl berichtete, dass es weiter Schwierigkeiten bei Grundstücksverhandlungen für den Bau der Staatsstraße 2399 Lintach - Raigering gäbe. Für den gewünschten Radweg nach Amberg sind drei Alternativtrassen im Gespräch.Die Bohranzeigen für die geplanten zwei Brunnen im Bereich der Freihölser Senke für die Wasserversorgung werden kurzfristig beim Wasserwirtschaftsamt eingereicht. Zu Grundstückspreisen beim Neubaugebiet Aschach-Ost konnte der Bürgermeister noch nichts sagen, da der Eingang der Angebote nach der Ausschreibungen für die Erschließung noch abzuwarten sei. Es zeichne sich aber bereits ab, dass die Erschließungskosten höher als erwartet ausfallen würden. Erfreulich, dass nun auch das letzte Teilstück des Rad- und Fußweges bei der Einmündung aus Aschach in die AS 30 fertiggestellt wurde.Aus der Versammlung wurde die Forderung laut, endlich das Teilstück der Verbindungsstraße vom Bienenhof zur Einmündung der AS 30 anzugehen. Vor mehreren Jahren war dies bei der Sanierung der Straße beim Ortsausgang zurückgestellt worden, da durch die Planung zur Verbreiterung und teilweisen Neutrassierung der AS 30 eine Verlegung in Aussicht stand. Geschehen ist bis heute nichts. Aber das auf Gemeindegebiet liegende Teilstück bedarf dringend einer Sanierung.Nun soll ein CSU-Antrag verfasst werden, der darauf hinzielt, zumindest die verkehrsbeeinträchtigenden Schäden zu beheben.