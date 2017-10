Politik Freudenberg

20.10.2017

18

0 20.10.201718

Seit sieben Jahrzehnten besteht die CSU Lintach-Pursruck. Der Ortsverband sieht sich gut aufgestellt, er hat momentan wieder über 30 Mitglieder.

Drei mutige Männer

Straße wird erneuert

Ehrungen 40 Jahre Mitgliedschaft: Michael Hassler sen.



30 Jahre: Helmut Fritsche sen.



20 Jahre: Werner Fruth



10 Jahre: Peter Göbl, Christian Heil und Stefan Rehaber (gto)

Lintach. Viele davon feierten dieses Jubiläum mit musikalischer Umrahmung der Haflinger Musikanten im Gasthaus Rehaber. Ortsvorsitzender Peter Göbl moderierte den Abend. Nach einem gemeinsamen Essen gratulierte Bürgermeister Alwin Märkl und bedankte sich beim Ortsverein und dessen Mitgliedern für das vielfältige ehrenamtliche Engagement. Bundestagsabgeordneter Alois Karl verband die Glückwünsche mit einem Dank an seine Wähler in dieser CSU-Hochburg. Für den Bezirk gratulierte Bezirksrat Martin Preuß.Der ehemalige Ortsvorsitzende Hans Schwarz gab einen Rückblick auf die Gründung und Entwicklung des Ortsverbands in den zurückliegenden sieben Jahrzehnten. In einer Zeit, als der Freistaat noch bäuerlich geprägt gewesen sei, hätten drei mutige Männer 1947 den Ortsverband im alten Gasthaus Rehaber gegründet. "Das genaue Datum ist nicht mehr feststellbar, denn es existieren nur mehr wenige Aufzeichnungen aus den Anfangszeiten", sagte Schwarz. Die Mitgliederzahlen hätten sich immer um die 30 bewegt.Laut Schwarz fusionierten die Ortsverbände Lintach und Pursruck 1975. 2008 habe es die Gruppierung erstmals geschafft, alle ihre drei Kandidaten in den Gemeinderat zu bringen. Der Redner hob den 2009 gestellten Antrag hervor, den neuen Kreisverkehr am Ortsausgang von Lintach in Richtung Freudenberg bepflanzen zu dürfen. Das sei 2010 erfolgt. Seither sei die Fläche ein Schmuckstück und Aushängeschild Lintachs.Landrat Richard Reisingers Dank galt den Lintachern. Landtagsabgeordneter Harald Schwartz erklärte als Festredner anhand des Parteinamens CSU die Inhalte der Partei. Das C stehe für christlich, was bedeute, sich des Nächsten anzunehmen. Genau dies mache die Partei seit sieben Jahrzehnten. Das S stehe für sozial. "Der Staat gibt im sozialen Bereich viel Geld aus", stellte Schwartz fest und verwies etwa auf Kindergeld und den steuerfreien Kinderfreibetrag. Die Altersarmut werde absehbar im Fokus stehen. Nach Überzeugung von Schwartz soll die Bildung dezentral gehalten werden. Das U stehe für Union. "Deren Einigkeit ist zurzeit ein Thema. Demokratie ist nicht einfach", meinte er dazu.Zum Schluss hatte der Landtagsabgeordnete eine große Überraschung parat: 2018 sollen die Bauarbeiten für die Erneuerung der Staatsstraße 2399 zwischen Lintach und Raigering beginnen, wie der Zeitplan des Straßenbauamtes vorsieht. Dafür setzt sich der Ortsverband seit zwei Jahrzehnten ein. Der Abschluss der Baumaßnahme ist für 2019 geplant.