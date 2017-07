Politik Freudenberg

27.07.2017

1

0 27.07.2017

In der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler (FW) Freudenberg im Gasthaus Rehaber in Lintach statt ging Vorsitzender Matthias Singer (Aschach) auf richtungsweisende Entscheidungen der vergangenen Wochen im Gemeinderat ein. So wurde bei der Wasserversorgung beschlossen, eigene Brunnen zu bohren und die Gemeinde nicht von den Stadtwerken Amberg beliefern zu lassen. Die FW hätten maßgeblich mit dazu beigetragen, die Kommune auf den richtigen Weg zu bringen, so Singer.und weiter: "Eine nachhaltige Wasserversorgung, kostengünstig und unabhängig, ist nur über Eigenständigkeit zu erreichen."

Nach Jahren des Stillstands würden nun neue Baugebiete geschaffen, fuhr der Sprecher fort. So sei der Bebauungsplan Aschach-Ost in die Wege geleitet. Ohne nachhaltiges FW-Drängen hätte es wohl noch ein paar Jahre gedauert, bis sich etwas bewegt hätte. Auch in die anderen Ortschaften komme hier hoffentlich bald Bewegung. "Wir werden dranbleiben", so Singer. In Immenstetten werde bemängelt, dass die Ortsstraße als Abkürzung und Rennstrecke für die AS 30 missbraucht werde. Seit Verbotsschilder zwangsweise abgenommen werden mussten, habe sich die Lage verschlimmert. Hier seien Konzepte zur Gefahrenabwehr gefragt.In Lintach werde die Pursrucker Straße gerne als Abkürzung, insbesondere von Großfahrzeugen, benutzt. Straßen- und Gehsteigschäden seien unmittelbare Folgen. An dieser Straße liege auch die Lintacher Grundschule. Ein Verbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen, mit Befreiung für Anlieger, käme in Betracht. Dies habe mal gegolten und Entspannung mit sich gebracht.Für Wahlen regte Singer an, über fest angebrachte Anschlagsbereiche zu diskutieren. Die Versammlung folgte dem und erteilte den Gemeinderäten das Mandat, dies im Gremium einzubringen. Beim Feuerlöschwesen wollen sich die FW für eine Erhöhung des Haushaltsansatzes für Ersatzbeschaffungen stark machen.