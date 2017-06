Politik Freudenberg

07.06.2017

30

0 07.06.201730

Mittel- und langfristig sieht der Freudenberger Gemeinderat in der Eigenständigkeit der Wasserversorgung Vorteile für seine Bürger. Das Gremium sprach sich zum Vorteil künftiger Generationen gegen kurzfristiges Denken aus und erteilte der Übernahme der Wasserversorgung durch die Stadtwerke Amberg geschlossen eine Absage.

Nur 100 Meter auseinander

Schwierige Verhandlungen

In jedem Fall steigen Gebühren Fest steht, dass Beiträge und nicht unerhebliche Gebührensteigerungen bei jeder der möglichen Varianten auf die Bürger zukommen. In einer überschlägigen Prognose werden sich die Kosten für ein Wohnhaus bei rund 3000 Euro bewegen. Auch beim Abschluss eines Wasserlieferungsvertrags fallen Beiträge von etwa 1500 Euro an. Wegen der konstant anfallenden Wasserbezugspreise steigen die Gebühren pro Kubikmeter Frischwasser stärker als beim Aufbau einer Eigenversorgung.



Nach den Willen des Freudenberger Gemeinderats sollen die erforderlichen Beiträge der Bürger auf mehrere Jahre und einige Raten verteilt eingefordert werden. Mit der Erhebung von Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträgen kann die Gebührenerhöhung beim Frischwasserverbrauch nach Ansicht des Gemeinderats in einem verträglichen Rahmen gehalten werden. Ohne die Erhebung von Beiträgen würde die Verbrauchsgebühr für Frischwasser weitaus stärker steigen. (sche)

(sche) Kein Thema hat die Ratsmitglieder in den vergangenen Jahren so oft beschäftigt wie die Möglichkeiten einer langfristigen Sicherung der Wasserversorgung. Zuletzt nahm man eine Versuchsbohrung südlich Schlauderhof vor mit dem Ziel, eine Eigenversorgung der Gemeinde unter Einbindung des bestehenden Brunnens III in Lintach zu erreichen, ohne das Wasserschutzgebiet der Stadt Amberg in der Freihölser Senke zu tangieren.Diese Maßnahme habe aber mit einer Schüttung von zehn Litern pro Sekunde nicht den gewünschten Erfolg gebracht, berichtete Bürgermeister Alwin Märkl. Rückblickend stellte er fest, dass bereits 2003 ein hydrogeologisches Institut beauftragt wurde, einen Antrag auf Grundwassernutzung im Gewinnungsgebiet Freihölser Forst mit einer Menge von 300 000 Kubikmeter pro Jahr bei den Fachbehörden einzureichen. Die Grundstücke waren in Form privatrechtlicher Vereinbarungen für die Kommune gesichert.Bei diesem Verfahren stellte sich heraus, dass die geplanten Bohrpunkte der Gemeinde und die für die neuen Brunnen der Stadtwerke Amberg lediglich 100 Meter auseinander lagen. Auf einem Hinweis des Wasserwirtschaftsamtes hin, die Bohransatzpunkte zu optimieren, erklärte sich die Gemeinde bereit, auszuweichen. Im Gegenzug sicherte die Stadt Amberg damals zu, Teile von im Gemeindegebiet Freudenberg liegenden städtischen Grundstücken für Bohrungen zur Verfügung zu stellen. Bei der Bewilligung der Entnahmemengen für die Stadtwerke wurden deshalb 300 000 Kubikmeter in Abzug gebracht und für Freudenberg reserviert. Die Anträge auf Grundwasserentnahme hat die Gemeinde bis zum heutigen Tage nicht zurückgenommen.Im Juli 2016 signalisierte das Wasserwirtschaftsamt Weiden, dass aus wasserwirtschaftlicher Sicht ein Antrag der Gemeinde Freudenberg auf Bohrung von eigenen Brunnen in der Freihölser Senke nicht negativ beschieden werden könne, da der Bedarf nachweisbar sei. In diesem Falle ist eine Abstimmung mit den Stadtwerken förderlich und von der Gemeinde auch beabsichtigt.Zur Zeit bezieht die Gemeinde über einen Wasserlieferungsvertrag von den Stadtwerken etwa die Hälfte des Gesamtbedarfs ihrer Bürger. In den vergangenen drei Jahren wurden die Verhandlungen mit den Stadtwerken intensiviert, um zu einer endgültigen langfristigen Entscheidung zu kommen.Einig war man sich im Gemeinderat, dass die Verhandlungen mit den Stadtwerken sehr langwierig und schwierig verliefen. Ziel war der ökologisch sinnvolle Abschluss eines Wasserlieferungsvertrags mit den Stadtwerken. Nach ausgiebigen Beratungen reifte der Entschluss, den Aufbau einer Eigenversorgung durch den Bau von zwei Brunnen in der Freihölser Senke zu favorisieren. Im Vordergrund stand für den Gemeinderat immer die Frage, ob die Gemeinde ihre Eigenständigkeit ganz oder teilweise aufgibt und sich in eine Abhängigkeit eines Fremdversorgers begibt.Bürgermeister Alwin Märkl legte das Hauptaugenmerk auf die Frage, ob Gemeinde und Bürger die verschiedenen Möglichkeiten verträglich finanzieren können. Die Entscheidungen des Gemeinderates sollen in mehreren Bürgerversammlungen diskutiert und begründet werden, kündigte er an.